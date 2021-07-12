شروط وطريقة القبول في المعهد التقني للألبان والأغدية بالمملكة

شروط وطريقة القبول في المعهد التقني للألبان والأغدية اصبح المعهد محط اهتمام الكثير من المواطنين، بعد التعرف علي المميزات التي يمنحها المعهد للمتدربين، فيقوم الكثير بالبحث علي المواقع الإلكترونية، الأمر الذي جعله يتصدر محركات البحث بالمملكة، ثم يقوم المعهد بتدريب المتقدمين في عدة تخصصات، تقنية أنتاح الألبان والأغدية، الإنتاج الحيواني، صيانة معدات الإنتاج، وهذا المعهد يعمل علي تنمية المجتمع بالمملكة، من خلال المشاريع والبرامج والأنشطة المطورة، ورفع معدلات العمل الوظيفي، ثم يعتمد المعهد اعتمادا كلي علي العمالة الماهرة، فيوفر مصدر دخل للمواطنين المؤهلين للعمل في المعهد، ويعد المعهد من المعاهد المتخصصة بالمملكة، ومن خلال المقال وموقع ثقفني سنتعرف علي كل ما تريد معرفته عن المعهد والتقدم إليه.

شروط وطريقة القبول في المعهد التقني للألبان والأغدية

هناك شروطا يجب توافرها علي المتقدم لوظائف المعهد التقني للألبان والتغذية:

أن يكون سعودي الجنسية. ثم يتم اجتيازه للاختبارات الطبية. حاصل علي الثانوية العامة بمدة لا تتجاوز خمس سنوات. لا يمتلك تأمينات اجتماعية أو موارد بشرية. نسبة النجاح في الثانوية العامة عن 80%. ثم الموافقة عليه في اختبارات القدرات.

الدخول إلي الموقع الإلكتروني للمعهد التقني للألبان والتغذية. إدخال البيانات المطلوبة بطريقة صحيحة، الاسم واسم الأب والعائلة، أعادة الكتابة باللغة الانجليزية مثل جواز السفر ورخصة القيادة، رقم الهوية وتاريخ الإصدار وانتهاءها ثم مكان إصدارها، المنطقة ، الجنسية، الجنس، تاريخ الميلاد الهجري والميلادي والسن. أما المعلومات الخاصة بالتواصل بك، رقم الجوال، البريد الالكنتروني، المنطقة، العنوان، اسم لي الأمر ورقم جواله، البريد الإلكتروني لولي الأمر. ثم رفع صورة شخصية لك، وصورة من شهادة الميلاد والثانوية. ثم تقوم بإدخال كافة المعلومات المطلوبة عن المؤهل الدراسي، المؤهل، سنة الحصول، النسبة المئوية. النقر علي تقديم، ويتم الإرسال والمراجعة.

إخطار المقبولين علي الجوال والبريد الإلكتروني. زيارة المعهد في الميعاد المحدد حتي يتم الاتفاق مع الشركة التي تم القبول بها. كتابة استمارة المعهد بشكل إلكتروني. نشر أسماء المتقدمين والتي تم قبولهم بالمعهد. الالتزام بالموعد المحدد لك. ثم يتم الاختيار من المتقدمين ممن تتوافر الشروط جميعها فيهم.

يتم التقديم من يوم 5 يوليو2021 وحتي اكتمال العدد. والتخصصات المطلوبة، أنتاح الألبان والأغدية، صناعة معدات الإنتاج، الإنتاج الحيواني.

شهادة دبلوم في تقنيات الألبان والأغدية. التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية. التامين الطبي. توفير سكن ومواصلات للمتدربين. ثم مكافأة شهرية أثناء التدريب ثلاثة الآف ريال سعودي. إعطاء الخريج راتب بعد التخرج من 5300- 7300 ريال سعودي. التدريب علي يد نخبة من الخبراء في المجال.

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