الخميس.. المستشارة الألمانية تتناول «العشاء الأخير» فى البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - قرر الرئيس الأمريكى جو بايدن، والسيدة الأولى جيل بايدن، إقامة مأدبة عشاء على شرف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وزوجها يواخيم زاور، الخميس المقبل،خلال زيارتها إلى الولايات المتحدة، وذلك قبيل وقت قصير من انتهاء ولايتها.





وحسبما أعلن البيت الأبيض، فإن البرنامج الأسبوعى للرئيس بايدن يتضمن اجتماعًا ثنائيًا بين ميركل وبايدن قبيل العشاء، إضافة إلى مؤتمر صحفى مشترك، لتكون ميركل هى أول رئيسة حكومة أوروبية يستقبلها الرئيس الأمريكى بايدن فى البيت الأبيض منذ توليه منصبه فى يناير الماضى.

وفى الوقت الذى يسعى فيه بايدن لإصلاح العلاقات مع ألمانيا، بعد توتر شديد فى عهد سلفه دونالد ترامب، فمن المقرر أن تدور المحادثات حول مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2" الألمانى-الروسى، وتحاول واشنطن وبرلين إيجاد حل وسط بشأن هذه القضية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، يوم الجمعة الماضى: "ما زلنا نعتقد أنها صفقة سيئة تجلب معها مشاكل عالمية".

كما تتطرق المحادثات إلى قضية تغير المناخ، ومكافحة جائحة كورونا، والعلاقات مع الصين وروسيا والعديد من الموضوعات الأخرى.

وأكد برنامج بايدن الأسبوعى على أن "زيارة العمل التى تقوم بها ميركل ستعيد تأكيد العلاقات الثنائية العميقة والدائمة بين الولايات المتحدة وألمانيا".

ومن المفترض أن تكون هذه الزيارة هى الأخيرة للمستشارة الألمانية ميركل إلى الولايات المتحدة، بصفتها مستشارة، إذ أنها لن تترشح بعد الآن لمنصب المستشارية.