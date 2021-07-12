وزيرة خارجية السودان: نقدر الدعم الروسى للحكومة الانتقالية

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، من موسكو مع نظيرها الروسى، أنه تم مناقشة إقامة نقطة دعم للأسطول البحرى الروسى فى السودان.
وكانت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدى، وصلت إلى روسيا فى زيارة رسمية تمتد لثلاثة أيام، التقت خلالها نظيرها الروسى، سيرجى لافروف، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية، أن المباحثات بين الوزيرين ركزت على تطورات قضية "سد النهضة"، كما التقت الوزيرة ألكسندر كازلوف، وزير الموارد الطبيعية والبيئة، رئيس الجانب الروسى فى اللجنة الوزارية الروسية - السودانية المشتركة للتعاون التجارى والاقتصادى.
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