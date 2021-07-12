لينك نتائج التاسع سوريا 2021 وزارة التربية خطوات الاستعلام عن نتائج التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

أوشكت نتائج التاسع سوريا 2021 وزارة التربية على الظهور بعد أن قامت مصادر مؤكدة من الوزارة تشير إلى موعد صدور نتائج التاسع 2021 سوريا خلال ساعات قليلة من اليوم الأحد 12 تموز/يوليو 1442، ونوهت الوزارة بألا ينساق إلى أي أخبار كاذبة تنشرها مواقع التواصل الاجتماعي من صفحات وهمية تشير إلى تحديد توقيت استظهار نتيجة الصف التاسع 2021 بسوريا، ولكن في الحقيقة لم يتم تحديد موعد بعينه حتى وقتنا الراهن ونحن في إنتظار أي خبر جديد مؤكد ليطمئن الطلاب وأولياء الأمور على شهادة التعليم الاساسي والإعدادية الشرعية لأبنائهم في كافة محافظات سوريا.

أشار موقع وزارة التربية السورية 2021 نتائج التاسع على أن لجان التصحيح قد أكملت الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق امتحانات الطلبة ولم يعد متبقياً على موعد الافراج عنها سوى سويعات، حيث يمكن لطالب المرحلة الأساسية أن يحصل على درجاته من خلال طريقتين الأولى لينك موقع moed gov sy 2021 نتائج التاسع، أما الطريقة الثانية فمن خلال تطبيق نتائج التاسع 2021 الذي سهل كثيراً للطلاب الكشف عن نتيجتهم وخاصة أنه عن طريق شبكة الإنترنت دون العناء في الذهاب إلى المدارس.

نتائج التاسع سوريا 2021 وزارة التربيةتحميل رابط نتائج التاسع 2021

يمكن الحصول على نتائج التاسع سوريا 2021 برقم الاكتتاب من خلال الخطوات التالية:

الولوج إلي موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy. ادخال البيانات المطلوبة اسم الطالب، ورقم الاكتتاب. ثم النقرعلى النتائج الامتحانية. اختر نتائج التعليم الاساسي 2021 من بين الاختيارات. ثم اختر المحافظة التي تنتمي إليها ثم انقر على الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا

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