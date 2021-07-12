كوريا الجنوبية: إصابة 5 إثر هبوط مروحية عسكرية اضطراريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، قال الجيش الكورى الجنوبى وهيئة الإطفاء المحلية، إن مروحية الإسعاف هبطت اضطراريًا على مهبط الطائرات بقاعدة جوية تابعة للجيش فى مدينة بوتشون بإقليم كيونجكى، شمال العاصمة سول، صباح اليوم، عندما كانت فى طريقها لتقل مريضًا هناك.

وأصيب 5 من أفراد الطاقم، اثنان منهم فى حالة خطيرة ولكنها ليست مهددة للحياة، وتم نقلهم إلى مستشفى قريب. وتسبب الحادث فى إلحاق أضرار جزئية بذيل المروحية.

وأمر الجيش الكورى الجنوبى بتعليق عمليات المروحيات من ذات طراز المروحية المنكوبة، فيما يواصل الجيش تحقيقاته حول سبب الحادث.