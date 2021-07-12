نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الجزائر برقم التسجيل خلال موقع وزارة التربية الوطنية

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، اشتدت وتيرة القلق عند الطلاب وأولياء أمورهم بشكل مضاعف، وهم في انتظار موعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة 2021 لطلاب البيام في كافة ولايات الجزائر، خاصة بعد انتهاء وزارة التربية الوطنية من إتمام إعلان نتائج المرحلة الابتدائية أو السانكيام منذ عدة أيام، لتستأنف بدورها العمل على تصحيح أوراق الامتحانات الخاصة بطلاب المرحلة المتوسطة، ونظراً لزيادة أعداد الطلاب المقيدين في المرحلة المتوسطة داوم عدد كبير من المعلمين للعمل على انتهاء العمليات اللوجستية الخاصة بالتصحيح والتدقيق على مدار 12 ساعة متواصلة ، ليتم صدور نتائج الشهادة المتوسطة في موعد أقصاه الجمعة المقبل.

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

من المنتظر أن تبدأ نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 في الظهور خلال عدة ساعات قليلة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية الوطنية عن انتهاء العديد من الولايات في الجزائر من عمليات التصحيح والتدقيق والمراجعة ومن ثم تقوم الوزارة الآن على عمل التحضيرات الأخيرة من تجهيز المواقع وتفعيل روابطها لاستقبال الكشوفات التي تضم أسماء الطلاب الناجحين في البيام هذا العام الدراسي، من الجدير بالذكر أنه طمأنت عدة مصادر مسؤولة من داخل الوزارة أن النتائج المبدأية للطلاب جاءت مرتفعة ومشرفة إلى حد كبير، كما أكدت أنه جرت عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات بمنتهى الشفافية والحيادية دون أي تحيز ليحصل كل ذي حق على حقه بالكامل، وقد أشادت وزارة التربية الوطنية بالجزائر أداء الطلاب في امتحانات البيام هذا العام بالرغم من مرورهم بظروف عصيبة خلال هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكنهم نجحوا في اجتياز هذه المحنة بسلام.

الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

أعلنت وزارة التربية الوطنية بالجزائر عن تفعيل موقع الوزارة لإعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021، حيث يعتبر موقع وزارة التربية الوطنية هو المنصة الإلكترونية الأولى التي تربط الطالب بنتائج وأخبار الامتحانات، كما أعلنت الوزارة عن تفعيلها رابط موقع الديوان الوطني واطلاق منصة فضاء أولياء الطلاب للتسهيل على الجميع عملية الحصول على النتيجة فور صدورها.