نتائج التاسع 2021 moed.gov.sy خطوات الاستعلام عن النتائج بالاسم ورقم الاكتتاب

نتائج التاسع 2021، لم تكشف وزارة التعليم بسوريا عن موعد محدد لإعلان نتائج الصف التاسع، وهو ما يثير القلق في نفوس الطلاب وأولياء الأمور، حيث أنهى الطلاب امتحاناتهم النهائية لهذا العام منذ عدة أيام، ومن المفترض أن تقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن صدور النتيجة خلال ساعات قليلة عبر صفحتها الرسمية، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل التي وردت في ذلك.

نتائج التاسع 2021

ينتظر جميع الطلاب المقيدين في مرحلة التعليم الأساسي موعد ظهور نتائج التاسع 2021، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه تم الانتهاء بالفعل من عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات في بعض المدن السورية ولكن صرحت بعض المصادر المسؤولة أنه لا تزال عملية تجهيز النتائج ليتم اعلانها بشكل الكتروني قائمة، حيث تجري الجهات المسؤولة الآن عملية إدخال كافة علامات وبيانات الطالب على موقع وزارة التربية السورية، ليتمكن جميع الطلاب من الاستعلام عنها فور الإعلان عن صدورها، وذلك بكل سهولة من المنزل باتباع بعض الخطوات البسيطة، ومن الجدير بالذكر أنه أصدرت وزارة التعليم السورية بياناً تنصح فيه أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات التي تخرج كل يوم بموعد لصدور نتائج شهادة التعليم الأساسي 2021، وأكدت أنه سوف يتم الكشف عن النتائج واعلانها بشكل رسمي فور الانتهاء من تجهيزها.

رابط نتائج التاسع 2021

حرصت وزارة التربية السورية في الفترة الماضية على تفعيل رابط موقع الرسمي لتحميل نتائج التاسع 2021، وذلك ليتمكن لطلاب من الاستعلام عن معدلاتهم في شهادة التعليم الأساسي من خلال ذلك الرابط بكل سهولة، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا والتي تحرص جميع دول العالم على التقليل من فرص الازدحام للحد من انتشاره

وجميعنا الآن بصدد إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي في سوريا ويستعد الجميع الآن لاستخراجها فور اعتمادها مباشرة من قبل الدكتور درام طباع، وزير التربية والتعليم السوري، وسوف ينقل التليفزيون السوري وكافة خبر إتمام إعلان نتائج الصف التاسع ونتيجة الإعدادية الشرعية خلال عدة ساعات.