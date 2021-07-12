روسيا تسجل 25140 إصابة و710 وفيات جديدة بكوفيد-19

أعلنت روسيا تسجيل 25140 إصابة جديدة بكوفيد-19، اليوم الإثنين، منها 5403 في موسكو، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و808473.

وقال فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 710 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 143712.

وأظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.96 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و137398.