الجيش السورى يقصف سهل الغاب وريف إدلب

جدة - نرمين السيد - قصفت قوات الجيش السورى قريتى حميمات وقسطون بسهل الغاب فى ريف حماة الشمالى الغربى بالمدفعية الثقيلة، منذ مساء الأحد وحتى صباح اليوم الإثنين، ما أدى إلى وقوع إصابات وأضرار كبيرة بالمنطقة.





وبحسب التقارير، سقطت قذائف مدفعية على كل من قرى السرمانية والزيارة بريف حماة الشمالى الغربى، وكنصفرة والفطيرة ومواقع فى جبل الزاوية بريف إدلب، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الإثنين، دون ورود معلومات حول خسائر بشرية. وأعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان توثيق مقتل مواطن، أمس الأحد، جراء قصف صاروخى على محيط بلدة البارة فى جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبى، ضمن منطقة "خفض التصعيد". كما أشار المرصد السورى، إلى سقوط قذائف صاروخية أطلقتها القوات السورية على مناطق فى الدقماق بسهل الغاب شمال غربى حماة، ومرعيان وأطراف البارة وفليفل وبينين بجبل الزاوية فى ريف إدلب الجنوبى.

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