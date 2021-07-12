رابط نتائج التعليم الأساسي بسوريا 2021 نتائج التاسع من تطبيق النتائج وزارة التربية moed.gov.sy

رابط نتائج التعليم الأساسي في سوريا للاستعلام إلكترونياً عن نتائج التاسع بسوريا 2021، من أهم الموضوعات بحثاً خلال الساعات الأخيرة بالتزامن مع ورود أنباء عن انتهاء عمليات التصحيح ورصد الدرجات، فمن المتوقع أن يتم إعلان النتائج لشهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية قبل نهاية هذا الأسبوع، فقد تأخر الإعلان عنها نظراً لقيام وزارة التربية السورية بالإعلان عن نتائج البكالوريا 2021، وخلال ساعات من الآن تعمل الوزارة على تجهيز نتيجة التاسع لإعلانها إلكترونياً، من خلال موقع الوزارة الإلكتروني وتطبيق النتائج الامتحانية الذي أطلقته الوزارة، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في الحصول على النتائج برقم الاكتتاب، وخلال السطور التالية سنضع بين أيديكم الرابط المباشر والرسمي لاستخراج النتيجة وقت ظهورها.

الدخول عبر موقع وزارة التربية السورية “moed.gov.sy“.

أو تحميل تطبيق النتائج الامتحانية.

كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

تحديد المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على ابدأ البحث.

رابط استخراج نتائج التاسع 2021

إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي 2021

ينتظر الآف من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور إعلان نتائج شهادة التعليم الأساسي بسوريا 2021، بعد أن أدي الطلبة والطالبات الامتحانات المقررة لهذا العام وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، للحفاظ على سلامة الجميع من عدوي فيروس كورونا الذي أثر على مختلف بلدان العالم بسبب زيادة الأعداد المصابة به والوفيات، وتقوم وزارة التربية السورية بالإعلان عن النتائج إلكترونياً دون الحاجة للذهاب للمدارس والتزاحم والاختلاط الذي قد يؤدي للإصابة بالفيروس، وقد أتاحت الوزارة تطبيق لعرض النتائج الامتحانية عبر موقع الوزارة للوصول للنتيجة بكل سهولة وقت إعلانها.

رابط تطبيق النتائج الامتحانية بسوريا

بعد إعلان وزارة التربية السورية عن توفير تطبيق لعرض النتائج الامتحانية للطلاب بسوريا، بدأ البحث عن هذا التطبيق الذي يتم تحميله على الهواتف الذكية بكل سهولة من متجر بلاي، ليقوم بعد ذلك الطالب بإدخال بياناته ورقم الاكتتاب للحصول على النتيجة وقت ظهورها.

شهادة التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية

تعتبر هذه الشهادة مرحلة هامة في حياة الطالب.

لما يكتسبه من معلومات خلالها وما يترتب على حصول الطالب على هذه الشهادة.

في دخوله لمرحلة الباك السورية، وهذه المرحلة يتعلم فيها الطالب العديد من المهارات والخبرات لمختلف المواد العلمية التي يدرسها الطالب خلال سنوات التعليم في مرحلة التاسع.