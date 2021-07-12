”كورونا” عالميا: 4 ملايين و49 ألف وفاة و187 مليونا و 648 إصابة

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 4 ملايين وأكثر من 49 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 187 مليوناً وما يزيد عن 648 ألف اصابة، تعافى منهم 171 مليونا واكثر من 605 آلاف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد 373 ألفا و 106 إصابات جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,508 حالات وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: اندونيسيا (1,007 وفيات)، وروسيا (749 وفاة)، والهند (720 وفاة)، والبرازيل (597 وفاة)، وكولومبيا (528 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (37,676 إصابة)، واندونيسيا (36,197 إصابة)، وبريطانيا (31,772 إصابة)، وروسيا (25,033 إصابة)، والبرازيل (20,937 إصابة).

ورغم تراجعها عن تسجيل اصابات ووفيات يومية باعداد كبيرة، وخروجها الفترة الماضية من قائمة الدول الخمس العالمية، الاعلى حصيلة وفيات واصابات كل 24 ساعة، ما تزال اميركا تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات واصابات إجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (622,845 وفاة)، والبرازيل (533,546 وفاة)، والهند (408,792 وفاة)، والمكسيك (234,969 وفاة)، والبيرو (194,387 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى الآن الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (34,732,753 إصابة)، والهند (30,874,376 إصابة)، والبرازيل (19,089,940 إصابة)، وفرنسا (5,812,639 إصابة)، وروسيا (5,783,333 إصابة).