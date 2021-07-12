إسرائيل تهدم 5 منشآت فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم الإثنين، قال رئيس مجلس قروى حارس، عمر سمارة، إن "سلطات الاحتلال هدمت ورشات حدادة ونجارة وتصليح سيارات، ومغسلة سيارات، ومحلاً لبيع الخضار والفواكه على المفرق الغربى للقرية، تعود ملكيتها لثلاثة أشقاء فلسطينيين".
وأضاف سمارة، أن هذه هى المرة الرابعة التى يتم فيها هدم هذه المنشآت بشكل كامل، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى باشرت عمليات الهدم دون سابق إنذار.
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