اليابان تفرض رابع حالة طوارئ فى طوكيو

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة اليابانية، فرض رابع حالة طوارئ على العاصمة طوكيو فى مواجهة فيروس كورونا اعتبارا من اليوم الإثنين، فى محاولة لاحتواء عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا.





وبحسب وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، فأنه مع هذا الإجراء المقرر سريانه حتى 22 أغسطس المقبل، ليغطى مدة إقامة أولمبياد طوكيو، تهدف الحكومة إلى الحد من تحركات المواطنين خلال الحدث الرياضى العالمى وكذلك فترة العطلة الصيفية.

ومع فرض حالة الطوارئ الجديدة، أعرب بعض الأشخاص عن مخاوفهم حيال زيادة معدل الإصابات فى البلاد، فضلاً عن حالة عدم الرضا تجاه نهج الحكومة اليابانية فى مكافحة الوباء.