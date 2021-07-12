محكمة أمن الدولة الأردنية: متهما قضية الفتنة حاولا التحريض على الملك

جدة - نرمين السيد - بدأت محكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الإثنين، عقد جلسة النطق بالحكم فى الدعوى المتعارف عليها باسم "قضية الفتنة"، التى يحاكم فيها المتهمان باسم عوض الله، والشريف حسن بن زيد.





وتلا رئيس المحكمة المقدم القاضى العسكرى موفق المساعيد، وقائع الدعوة والتفاصيل الكاملة للائحة الاتهام. وقال، إن "المتهمين فى قضية الفتنة يرتبطان بعلاقة صداقة، ويحملان أفكارا مناوئة للدولة والملك عبدالله الثانى، وحاولا تنفيذ أفكارهما المناهضة للدولة بإحداث الفوضى". وأسند إلى المتهمين جناية القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإحداث الفتنة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 2 و 7 على (ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة 7 من القانون ذاته، وحيازة مادة مخدرة بقصد تعاطيها وتعاطى المواد المخدرة خلافا لأحكام المادة 9 /أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 23 لسنة 2016، والمسندة للمشتكى عليه الثاني.

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