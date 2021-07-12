ترامب: محاولات عزلى جعلتنى أسوأ

جدة - نرمين السيد - وبحسب قناة "الحرة" الأمريكية، قارن ترامب، خلال خطاب ألقاه فى مؤتمر العمل السياسى المحافظ "سيباك" السنوى - دعوات عزله بدعوات إقالة النائب العام للولايات المتحدة السابق، ويليام بار الذى قدم استقالته فى ديسمبر الماضى. وكان ترامب قد تعرض لمحاولات عزله مرتين وكان آخرها فى أعقاب أعمال الشغب التى طالت مبنى "الكابيتول".

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