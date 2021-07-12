سيكون الإصدار الجديد من تطبيق التواصل الفوري "واتساب" مختلفا عما سبقه، إذ سيكون بمقدور المستخدم التحكم بنوعية الصور والفيديوهات المرسلة.
وذكر موقع "WABetaInfo" التقني الذي يراقب "واتساب" عن كثب أن ضغط الصور والفيديوهات (compression) يجري تجريبه حاليا في النسخة التجريبية للهواتف التي تعمل بنظام أندرويد.
وبموجب الميزة الجديدة، سيكون هناك 3 خيارات خاصة بجودة الصور هي: تلقائي وأفضل جودة أو توفير البيانات.
وستساعد هذه الخدمة الأشخاص على ضغط الوسائط المتعددة التي يستعينون بها، خاصة إذا راودهم قلق ما بشأن سرعة الإنترنت أو حدود البيانات، وفي وسع المستخدمين أيضا إرسال الصور والفيديوهات بأفضل جودة في حال تجنب خيار الضغط (compression).
وفي الوقت الحالي، يتجنب "واتساب" ضغط الملفات المرسلة عبره.
ولا توجد حاليا أي معلومات حول الوقت الذي قد تظهر فيه الخدمة بصورة رسمية، فالمعلومات المتسربة تتصل بالنسخة التجريبية من نظام "أندوريد" وليس "آي أو أس".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميزة جديدة في واتساب.. "يمكنك التحكم بالصور" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.