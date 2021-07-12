موقع تسجيل جامعة الكويت رابط وشروط التقديم في الجامعة عبر kuniv.edu.kw

رابط التسجيل في جامعة الكويت زاد البحث في الأيام الأخيرة عن كيفية التسجيل في جامعة من قبل طلاب الثانوية في دولة الكويت، وأتاحت عمادة جامعة الكويت موقع إلكتروني لقبول طلبات الطلاب الكويتيين للانضمام لجامعة الكويت، ويسعى جميع الطلاب إلى النجاح في مرحلة الثانوية والوصول لمرحلة الجامعة، وتم فتح باب التقديم لجميع الطلاب عن طريق الموقع الإلكتروني وذلك لتقليل الزحام والتكدس مراعاة للإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، ويتاح لجميع الطلاب التسجيل في الموقع الإلكتروني للتقديم في جامعة الكويت بدءا من اليوم الرابع في شهر يوليو وحتى اليوم الرابع عشر من نفس الشهر، وسوف نوضح لكم في هذا المقال كل ما يتعلق بالتسجيل في جامعة الكويت والرابط الخاص بالتقديم.

شروط التسجيل في جامعة الكويت 2021

زاد البحث في الأيام الأخيرة من قبل الطلاب عن أهم شروط التسجيل في جامعة الكويت، وذلك لكي يقوموا بالالتحاق بها والدراسة بداخلها، ولمعرفة مدى استيفائهم للشروط المطلوبة من جامعة الكويت، وهذه هي أهم الشروط المطلوبة من جميع الطلاب:

أولا: يجب أن يكون الطالب المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية الكويتية أو أي شهادة من الدول العربية أو من الدول الأجنبية بشرط تكون معادلة ومكافئة لها.

ثانيا: حددت جامعة الكويت الحد الأدنى لقبول طلاب القسم العلمي بنسبة تقدر ب 65%.

ثالثا: يجب على الطالب اجتياز كل طلبات الاعتماد المقدمة من خلال مجلس الجامعة الكويتي.

رابعا: يجب على الطالب المتقدم اجتياز امتحان القبول الخاص بالجامعة في الكويت.

خامسا: كما يوجد اختبار خاص للطلاب المتقدمين للقسم الخاص بكلية الهندسة لتحديد ما إذا كان الطالب سيلتحق بالقسم الهمدي مباشرة، أم سيلحق بالبرنامج التمهيدي.

طريقة التسجيل في جامعة الكويت

اتبع الخطوات التالية للتسجيل فى جامعة الكويت 2021: