رابط نتائج التاسع سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية moed.gov.sy 2021

رابط نتائج التاسع سوريا حسب الاسم عبر موقع وزارة التربية السورية ، وزارة التربية والتعليم تستعد في الوقت الحالي بالإعلان عن نتائج التاسع سوريا عام 2021، بالتزامن على الانتهاء من جميع أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات لجميع دفاتر الإجابة للطلاب والطالبات بالصف التاسع بسوريا بكافة أقسام شهادة التعليم الأساسي وأيضاً الإعدادية الشرعية بسوريا عام 2021، ومن خلال هذا المقال سوف نعرض عليكم كل ما يتعلق بموعد الإعلان عن النتيجة للفصل الدراسي الثاني لعان 2021 والرابط الخاص بالاستعلام عن طريق إضافة اسم الطالب ورقم الاكتتاب بشكل إلكتروني عبر شبكة الانترنت.

أعلنت وزارة التربية والتعليم السورية عن نتائج طلاب الصف التاسع الذين اجتازوا كافة الاختبارات للقسم الأدبي والعلمي، كما أنها أوضحت عن نسبة المجموع الكلي لمجموع الطلاب بكافة أنحاء ومناطق سوريا على أن تكون النسبة 63.79%، ويذكر أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة عند المقارنة بالأعوام الماضية، وبهذه الاختبارات قامت الوزارة في سوريا باتخاذ جميع الاحتياطات وقامت بوضع العديد من الحلول لمنع حدوث أي مشاكل، حيث أن الوزارة تمكنت من أن تضع خطة للاختبارات ووفرت عدة اختبارات في حالة عدم نجاح النظام، كما أنها عرضت العديد من الحلول التي يتمكن الطلاب من اللجوء لها للتخلص من أي مشاكل تواجه، كما أن الوزارة أشارت بالإعلان عن نتائج التاسع سوريا بالساعات القادمة، وبالتحديد قبل يوم السادس عشر يوليو الجاري، وهذا عن طريق تطبيق نتائج الاختبارات والموقع الخاص بوزارة التعليم السورية، عن طريق تسجيل الدخول على الرابط المفعل والقيام بتدوين رقم الاكتتاب.

استعرضت وزارة التربية السورية طريقة مبسطة تمكن الطلاب من الحصول على النتائج الخاصة بهم بشكل إلكتروني، وسوف نعرض عليكم خطوات الاستعلام على النتائج: