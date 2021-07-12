كورونا يواصل تفشيه فى البرازيل.. والإصابات تتخطى 19 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، بلغ العدد الإجمالى للإصابات نحو 19.09 مليون حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة فى البلاد 533.488 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثانى أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس فى العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.