كندا تفرض قيودًا على حركة القطارات

جدة - نرمين السيد - أصدرت سلطات كندا، أمس الأحد، قرارا بفرض قيود على حركة القطارات فى المناطق التى ترتفع فيها مخاطر اندلاع حرائق غابات، وذلك بعدما تسبب حريق فى تدمير بلدة ليتون بكولومبيا البريطانية، ما أسفر عن مقتل شخصين فى وقت سابق من شهر يوليو الجارى.





وحسبما نقلت "رويترز" الإخبارية، قال بيان لوزارة النقل الكندية، إن "هذا الأمر سيلزم شركات السكك الحديدية باتخاذ الاحتياطات ضد حرائق الغابات، بما فى ذلك تقليل سرعة القطارات. وكان وزير النقل عمر الغبرا، قرر يوم الجمعة الماضى، وقف النقل بالقطارات لمدة 48 ساعة فى مناطق من كولومبيا البريطانية، وانتهى ذلك فى منتصف ليل السبت. وبحسب الوكالة، بدأ سريان القيود الجديدة، صباح أمس الأحد، وستظل سارية حتى 31 أكتوبر. وقال مجلس سلامة وسائل النقل بكندا، إنه "سيرسل فرقاً من المحققين لمعرفة ما إذا كانت قطارات الشحن مسؤولة عن إشعال حريقين، من بينها الحريق الذى دمر ليتون.

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