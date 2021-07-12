رابط التقديم لوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني لحملة الدبلوم فأعلى 300 وظيفة الشروط والموعد

رابط التقديم لوظائف الشئون الصحية في الحرس الوطني، من أهم موضوعات البحث من قبل مئات الآلاف من الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل جيدة تحقق له الاستقرار المالي والوظيفي، ومنذ أن تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالحرس الوطني، والباحثين عن فرصة عمل يتساءلون عن الشروط العامة للتقديم، ومواعيد فتح باب التسجيل على الوظائف المطلوبة وما هي التخصصات المطلوبة للتقديم، ورابط التسجيل على الوظائف، وطريقة التقديم وهو ما سنقدمه لكم داخل المقال فتابعونا.رابط التقديم لوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني
- الدخول على رابط eapps.ngha.med.sa.
- النقر على خانة مستخدم جديد.
- تسجيل البيانات المطلوبة ” اسم المستخدم، كلمة المرور”.
- الضغط على زر الوظائف الشاغرة أو الوظائف المتاحة.
- تحديد الوظيفة المناسبة من حيث المؤهل العلمي والخبرات المتوفرة.
- ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات وأحرص على أن تكون البيانات المسجلة صحيحة.
- الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب وبعدها قط بطباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.
يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الاثنين 2021/07/12 الموافق 1442/12/02، ويستمر التسجيل حتى أكتمال العدد المطلوب للوظائف، وفقاً للشروط والضوابط المحددة للتسجيل وهي كما يلي.الشروط العامة للتسجيل على وظائف الشئون الصحية
- أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.
- التمتع بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخله بالشرف.
- الحصول على شهادة الدبلوم فأعلى وتكون معتمدة من وزارة التعليم السعودية للحاصلين عليها من الخارج.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة من قبل لجان القبول واختيار المقابلات الشخصية التي تحدد للمتقدم.
- أن يكون المتقدم يتمتع بالصحة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تأدية مهام عمله.
- أن لا يكون قد تم فصله من أي جهة وظيفية رسمية مدنية أو عسكرية في السابق ما لم يمر عليها 5 سنوات.
- السن لا يقل عن 18 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 40 عام.
- اجتياز أختبار step لبعض الوظائف التي تتطلب ذالك.
- التقديم للوظائف المهنية تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.
- التسجيل على الوظائف الصحية تتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
بحسب إعلان التوظيف الخاصة بالشئون الصحية فأن المدن المتوفر بها العمل هي، ” مدينة الرياض، المدينة المنورة، رفحاء، حائل، عرعر، القصيم، نجران، الأحساء”.الشئون الصحية بالحرس الوطني
الشئون الصحية من أهم الأفرع في وزارة الحرس الوطني السعودي، تم تأسيسها لتقديم الخدمات الصحية لكل منسوبي الوزارة، فهي عبارة عن مجموعة ممتازة من المجمعات الصحية المتميزة في عدة مدن سعودية، والتي تمتلك أحدث الأجهزة الطبية في العالم، لتقديم كافة الخدمات الطبية للوزارة، تم أنشاؤها عام 1983 ميلادي.
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رابط التقديم لوظائف الشئون الصحية في الحرس الوطني، من أهم موضوعات البحث من قبل مئات الآلاف من الشباب الراغب في الحصول على فرصة عمل جيدة تحقق له الاستقرار المالي والوظيفي، ومنذ أن تم الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالحرس الوطني، والباحثين عن فرصة عمل يتساءلون عن الشروط العامة للتقديم، ومواعيد فتح باب التسجيل على الوظائف المطلوبة وما هي التخصصات المطلوبة للتقديم، ورابط التسجيل على الوظائف، وطريقة التقديم وهو ما سنقدمه لكم داخل المقال فتابعونا.رابط التقديم لوظائف الشئون الصحية بالحرس الوطني
- الدخول على رابط eapps.ngha.med.sa.
- النقر على خانة مستخدم جديد.
- تسجيل البيانات المطلوبة ” اسم المستخدم، كلمة المرور”.
- الضغط على زر الوظائف الشاغرة أو الوظائف المتاحة.
- تحديد الوظيفة المناسبة من حيث المؤهل العلمي والخبرات المتوفرة.
- ملء أستمارة التقديم الإلكترونية بالبيانات وأحرص على أن تكون البيانات المسجلة صحيحة.
- الضغط على تأكيد البيانات ثم إرسال الطلب وبعدها قط بطباعة الطلب والاحتفاظ برقم الطلب للمراجعة.
يبدأ التقديم على الوظائف اعتباراً من اليوم الاثنين 2021/07/12 الموافق 1442/12/02، ويستمر التسجيل حتى أكتمال العدد المطلوب للوظائف، وفقاً للشروط والضوابط المحددة للتسجيل وهي كما يلي.الشروط العامة للتسجيل على وظائف الشئون الصحية
- أن يكون المتقدم للوظائف سعودي الجنسية.
- التمتع بحسن السير والسلوك وأن لا يكون محكوم عليه في أي قضايا مخله بالشرف.
- الحصول على شهادة الدبلوم فأعلى وتكون معتمدة من وزارة التعليم السعودية للحاصلين عليها من الخارج.
- اجتياز كافة الاختبارات المقررة من قبل لجان القبول واختيار المقابلات الشخصية التي تحدد للمتقدم.
- أن يكون المتقدم يتمتع بالصحة الجيدة ولا يعاني من أي أمراض مزمنة تعيقه عن تأدية مهام عمله.
- أن لا يكون قد تم فصله من أي جهة وظيفية رسمية مدنية أو عسكرية في السابق ما لم يمر عليها 5 سنوات.
- السن لا يقل عن 18 عام وقت التقديم ولا يزيد عن 40 عام.
- اجتياز أختبار step لبعض الوظائف التي تتطلب ذالك.
- التقديم للوظائف المهنية تشترط الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للمهندسين.
- التسجيل على الوظائف الصحية تتطلب الحصول على ترخيص من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
بحسب إعلان التوظيف الخاصة بالشئون الصحية فأن المدن المتوفر بها العمل هي، ” مدينة الرياض، المدينة المنورة، رفحاء، حائل، عرعر، القصيم، نجران، الأحساء”.الشئون الصحية بالحرس الوطني
الشئون الصحية من أهم الأفرع في وزارة الحرس الوطني السعودي، تم تأسيسها لتقديم الخدمات الصحية لكل منسوبي الوزارة، فهي عبارة عن مجموعة ممتازة من المجمعات الصحية المتميزة في عدة مدن سعودية، والتي تمتلك أحدث الأجهزة الطبية في العالم، لتقديم كافة الخدمات الطبية للوزارة، تم أنشاؤها عام 1983 ميلادي.
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