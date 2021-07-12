أفغانستان.. مقتل 26 عنصرا من طالبان وإصابة آخرين في ”عمليات تطهير” بقندهار

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، صباح اليوم الاثنين، مقتل 26 عنصرا من حركة "طالبان"، في "عمليات تطهير" نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية، بمحافظة قندهار.
وعلى حسابها في "تويتر"، قالت وزارة الدفاع الأفغانية: "قتل 26 إرهابيا من طالبان وأصيب 7 آخرون، في عمليات تطهير نفذتها قوات الدفاع الذاتي البرية بدعم من القوات المسلحة الأفغانية، في مقاطعتي داند وأرغنداب بمحافظة قندهار".
وأضافت: "كما تم تدمير 6 دراجات نارية و6 قطع من أسلحتهم ومتفجراتهم".
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