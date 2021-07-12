الشرطة البريطانية تعتقل 45 شخصا خلال نهائى بطولة أوروبا 2020

جدة - نرمين السيد - قالت الشرطة البريطانية إنها احتجزت 45 شخصا بعد اشتباكات بين مشجعين ومسؤولين عن حفظ النظام عند استاد ويمبلى الذى استضاف نهائى بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بين إيطاليا وإنجلترا.





وقالت شرطة لندن، مساء الأحد، فى تغريدة عبر "تويتر": "نفذنا 45 عملية اعتقال خلال تنفيذ مهام حفظ الأمن أثناء نهائى بطولة أوروبا اليوم". وأضافت التغريدة: "لا يزال عدد من أفراد الشرطة فى الخدمة يساعدون المشجعين على مغادرة ويمبلى أو وسط لندن". وانتهت المباراة بفوز إيطاليا على إنجلترا فى البطولة بضربات الترجيح، وبدأت اضطرابات محدودة قرب ويمبلى قبيل المباراة خاصة بعد أن حاولت مجموعة مشجعين التسلل إلى حرم الملعب، لتستأنف أعمال شغب محدودة فى شوارع لندن بعد خسارة المنتخب الإنجليزي. كما نشر ناشطون فى مواقع التواصل الاجتماعى لقطات فيديو تظهر مشجعين لمنتخب إنجلترا وهم يهاجمون مشجعين لمنتخب إيطاليا.

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