هايتى.. الشرطة تعلن اعتقال مدبر محتمل لاغتيال رئيس البلاد

جدة - نرمين السيد - وقال قائد الشرطة الوطنية، ليون شارل، خلال مؤتمر صحفي: "الشخص الأول الذى اتصل به المسلحون هو كريستيان إيمانويل سانون، الذى يقع حاليا قيد الحبس".
وأضاف شارل أن سانون "كان على اتصال مع شركات فنزويلية مختصة فى مجال الأمن ومتمركزة فى الولايات المتحدة".
وأوضح قائد الشرطة الوطنية أن سانون مواطن هايتي، واصفا إياهم بأحد "مدبرى خطة الاغتيال".
وأصيب مويس بجروح قاتلة فى هجوم مسلح على منزله وقع مساء الأربعاء، وقال المكتب الصحفى لرئيس وزراء البلاد، كلود جوزيف، إن عملية القتل نفذت على يد مرتزقة أجانب. وتم فى البلاد إعلان الأحكام العرفية لمدة 15 يوما.
وأعلنت السلطات لاحقا أن وحدة الكوماندوس المدججة بالسلاح، التى اغتالت مويس، كانت تضم 26 مواطنا كولومبيا بالإضافة إلى أمريكيين اثنين من أصل هايتي.
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