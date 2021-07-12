“متاح” نتائج الدورة الاستداركية 2021 – نتائج البكالوريا احرار 2021 موقع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني taalim.ma

نتائج البكالوريا 2021 الدورة الاستدراكية في المغرب، يترقب الآف من التلاميذ والتلميذات الذين تأهلوا الى امتحانات الدورة الاستدراكية بعد تعذرهم في الدورة العادية من امتحانات البكالوريا في المغرب، وكانت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني قد أعلنت سابقا أن إعلان نتائج الدورة الاستدراكية ستكون في 11 يوليوز القادم، لذلك نجد مؤشرات البحث عبر متصفحات الإنترنت ارتفعت للبحث عن رابط استخراج نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021، وهذا ما سوف نتناوله عبر موقعنا ثقفني لتوفير على جميع التلاميذ جهد البحث.

نتائج الدورة الاستدراكية 2021

ساعات تفصلنا عن موعد إعلان نتائج الباك 2021 للمتمدرسين و الأحرار، وقد أعلنت الوزارة أن النتائج ستظهر على موقعين موقع البكالوريا bac.men.gov.ma و مسطحة تعليم ما www.taalim.ma، وذلك من خلال إدخال رقم المسار الخاص بالتلميذ.

ارتفعت مؤشرات البحث مع الساعات الأولى من يوم الاثنين 12 يوليوز لمعرفة نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021 باك حر، حيث صرحت الوزارة أن النتائج ستظهر مع صبح يوم الاثنين، لذلك للاستعلام عن النتائج لابد على التلاميذ المترشحين من جميع مدن المملكة المغربية اتباع الطرق التي سخرتها الوزارة للاطلاع على النتائج بكل يسر وسهولة.

نتائج البكالوريا الدورة الاستدراكية 2021

سيتمكن جميع التلاميذ في المغرب من الإطلاع على نتائج الدورة الاستدراكية من خلال طريقتين معتمدة وهي كالتالي:

نتائج البكالوريا 2021 موقع البكالوريا bac.men.gov.ma الولوج اليه من خلال إدخال رقم مسار الخاص بك. واستعماله في خانته ومن ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر النتيجة. نتائج البكالوريا 2021 عبر مسطحة taalim.ma من خلال إدخال اسم المستخدم في البريد الإلكتروني للطالب في [email protected] وكتابة الرقم السري الذي حصل عليه من إدارة المدرسة التابع لها أو القن الجديد لمن قام بتغييره، بعد تفعيل البريد الإلكتروني، سيتم الحصول على نتائج البكالوريا من على مسطحة Taalim.ma.

نتائج الباك 2021 المغرب

للحصول على نتائج الدورة الاستدراكية البكالوريا 2021 لابد من اتباع الخطوات التالية :

تسجيل الدخول الى مسطحة تعليم.ما Taalim.ma والاطلاع على النتائج لتفعيل بريدك الإلكتروني [email protected] أدخل الى الرابط massarservice.men.gov.ma كتابة كلمة المرور الخاصة بك ثم قم بتغيير كلمة السر. الولوج مرة أخرى الى taalim.ma واستخدام كلمة السر الجديدة. لابد على جميع التلاميذ المترشحين الأحرار الدخول الى موقع candidaturebac.men.gov.ma للحصول على كلمة المرور لمعرفة النتائج فورا.

رابط نتائج الدورة الاستدراكية في المغرب

للاستعلام عن نتائج البكالوريا في الدورة الاستدراكية قم بالدخول على موقع وزارة التربية الوطنية المغربية للتكوين المهني.

فيديو خطوات الاطلاع على نتائج البكالوريا 2021 المغرب