صوتك مسموع وطريقة تقديم شكوى حساب المواطن

صوتك مسموع هي أحد الخدمات المُقدمة من برنامج حساب المواطن، حيث أنه فى إطار حرص الحكومة السعودية في تذليل كل صعب لمصلحة المواطن السعودي، فقامت بإطلاق برنامج حساب المواطن لتقديم الدعم المادى لمستحقيه ولكن فى بعض الأحيان يواجه هؤلاء المستفيدين بعض المشاكل الخاصة بالبرنامج لذلك قدمت تقنية جديدة بالبرنامج لتتمكن من مساعدة المواطن فى حل هذه المشكلة، وتقديم شكواههم وقيام المختصين بحلها بكل سهولة ويسر دون تأجيل.

صوتك مسموع

لقد تم الإعلان مؤخرا عن إطلاق خدمة صوتك مسموع لتدعيم برنامج حساب المواطن ولحل مشكلات تسجيل جديد حساب المواطن أيضاً ويصبح برنامج متكامل لا ينقصه شئ من خدمة المواطن، فإن الهدف من تقنية صوتك مسموع هو تطوير مستوى التفاعل مع كل مستفيد من حساب المواطن، ويستطيع المواطن المستفيد الإستفادة من خدمة صوتك مسموع كالتالي:

عندما تواجه المستفيد مشكلة أثناء تسجيله ببرنامج حساب المواطن.

عندما يوجد مشكلة خاصة بأهلية المواطن لإستحقاق الدعم ، أو مشكلة خاصة بقيمة الدعم المستحق.

الرغبة في تقديم شكوى ضد موظفٍ ما قد تسبب في إزعاجك.

مشكلة متعلقة بـ إثبات استقلالية حساب المواطن.

رقم تليفون حساب المواطن (19912)، يتم استقبال الاتصالات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى 10 مساءً.

خدمة صوتك مسموع (urv.ca.gov.sa)، يتم استقبال الاتصالات على مدار 24 ساعة.

خدمة عملاء تويتر (citizen care)، يتم استقبال الاتصالات على مدار الساعة باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً إلى 11 مساءً.

بوابة حساب المواطن (ca.gov.sa)، يتم استقبال الاتصالات على مدار 24 ساعة.

قم بالدخول إلي موقع حساب المواطن.

قم باختيار خدمة صوتك مسموع.

سيظهر لك خيارين، إما القيام بتقديم طلب أو شكوى جديدة، أو الاستفسار عن طلب سابق عن طريق رقم الطلب ورقم الهوية.

لتقديم شكوى يمكن للمواطن القيام بالضغط على صورة الميكروفون حتى يمكنه تقديم شكوى.

يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة، ثم كتابة تفاصيل ونوع الطلب، ثم الضغط على ارسال.

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وبذلك بستطيع أى مواطن مستفيد من خدمة حساب المواطن إذا واجهته أى مشكلة أن يقوم بتقديم شكوته بكل سهولة خلال الطرق التى سبق ذكرها، وسوف يقوم المسؤلين بالبحث وتقديم كافة الحلول الممكنة في إطار حرص المملكة على خدمة جميع مواطنيها.