المكسيك.. 62 وفاة و3.779 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوزارة فى تقريرها اليومى أن إجمالى عدد الوفيات جراء الفيروس فى البلاد وصل إلى 234.969، فيما وصل إجمالى عدد الإصابات إلى مليونين و590.500.

وتقول الحكومة إنه من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للإصابات أعلى بكثير من المعلن.

وتشير بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلى للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 فى المئة على الأقل.