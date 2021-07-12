جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة التونسية فى بيان، ليلة الاثنين، عن تسجيل 144 وفاة و6.592 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من مجموع 19.227 تحليلا مخبريا.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تونس تعلن عن 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا فى 24 ساعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.