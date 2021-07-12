تمويل ميسر بدون كفيل وبدون فوائد أو رسوم من بنك التنمية الاجتماعية

تمويل ميسر بدون كفيل وبدون فوائد أو رسوم أحد القروض الاجتماعية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية في المملكة ، حيث يقدم البنك تمويل آهل بشروط ميسرة لموظفي القطاع الحكومي أو القطاع الخاص بالمملكة ، كما يمكن المطلقات والأرامل والمهجورات الاستفادة من المنتج بأسهل الشروط والمتطلبات ، كما يوفر البنك التمويل بمبالغ مالية تلبي الاحتياجات المالية للعملاء من كافة الشرائح الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة ، ويعتبر بنك التنمية الاجتماعية في المملكة من أهم وأكبر البنوك التي توفر منتجات تمويلية تنافسية اجتماعية بتسهيلات عديدة في السداد.

تمويل ميسر بدون كفيل وبدون فوائد من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية تمويل آهل بدون كفيل وبدون فوائد أو رسوم إدارية ، وذلك للعملاء الذين سبق حصولهم علي أحد منتجات التمويل الاجتماعي المتاحة لدى بنك التنمية الاجتماعية ، حيث يسعي البنك من خلال هذا المنتج إلي مساعدة الأسر التي تزايدت عليهم الأعباء المالية ، كما يوفر البنك العديد من المزايا التي يمكن أن يستفيد بها العميل عند التقدم بطلب للحصول على تمويل آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية ، ومن خلال موقع ثقفني سوف نوضح لك عزيزي القارئ في هذا المقال أهم مميزات تمويل آهل المتاح لدي بنك التنمية الاجتماعية لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية.

تمويل آهل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية. يتميز تمويل آهل انه بدون فوائد أو رسوم إدارية. يمكن لموظفي القطاع الحكومي الاستفادة من منتج آهل بدون كفيل. يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض آهل بمبالغ تمويلية تصل إلى 60 ألف ريال سعودي. يوفر البنك خيارات للسداد عديدة وأقساط شهرية ميسرة ومجدولة حتي 60 شهر. يمكن المواطنين المتقاعدين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من تمويل آهل. أتاح بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفرصة لربة المنزل والآرامل والمطلقات والمهجورات الاستفادة من تمويل آهل بدون فوائد أو رسوم ، وذلك بشروط ميسرة وسهلة.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على تمويل آهل بدون كفيل وبدون فوائد أو رسوم ، التقديم على الطلب من خلال بوابة البنك الإلكترونية ، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

يلزم تقديم الهوية الوطنية للشخص المتقدم بالطلب.

تقديم العنوان الوطني الخاص بالشخص المتقدم بالطلب في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يقوم الشخص المتقدم بالطلب بتقديم رقم حساب الايبان .

يجب لاستكمال إجراءات طلب الحصول على تمويل آهل تقديم رقم الجوال المسجل في أبشر.

كيفية التقديم على طلب تمويل آهل من بنك التنمية الاجتماعية والمستندات المطلوبة