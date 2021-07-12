رابط منصة اوبن ايميس كور OpenEMIS 2021 الأردن لاستخراج علامات الطُلاب

رابط منصة اوبن ايميس كور يقوم الكثير من طلاب مملكة الأردن وأولياء أمورهم بالبحث عن رابط منصة OpenEMIS، وتعد هذه المنصة هي أحد أفضل المنصات التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم الأردنية في الفترة الأخيرة نظرا لوجود الأزمة التي يعيشها العالم، والذي يصعب من خلال وجوده إكمال العملية التعليمية في المدارس، واستبدلوها بهذه المنصة التعليمية.

رابط منصة اوبن ايميس كور

تقدم هذه المنصة الكثير من الخدمات التعليمية من أهمها هو الاستعلام الإلكتروني عن النتائج الخاصة بجميع الطلاب، كما تقدم هذه المنصة خدمة مميزة لأولياء الأمور لأنها تقدم لهم متابعة مستمرة لطلابهم في المرحلة الدراسية والاطمئنان على مستواهم الدراسي، وسنوضح لكم في هذا المقال كيفية التسجيل في منصة OpenEMIS .

طريقة التسجيل في منصة اوبن ايميس كور

زاد البحث في الأيام الأخيرة على محرك البحث جوجل عن الطريقة الصحيحة للتسجيل في المنصة الأردنية اوبن ايميس كور، وهذه المنصة نالت إعجاب الكثير من أولياء الأمور في مملكة الأردن لأنها تتابع مستوى أبنائهم باستمرار

وتساعدهم في الاستعلام عن النتائج الخاصة بأبنائهم، وهذه هي خطوات التسجيل في منصة اوبن ايميس كور:

أولا: قم بالدخول إلى الموقع الرسمي للمنصة التعليمية اوبن ايميس كور.

ثانيا: ثم قم بالضغط على خانة تسجيل الدخول وكتابة جميع البيانات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

ثالثا: ثم قم بالاطلاع على الخدمات المتاحة من خلال المنصة، ومن ثم اختيار خانة نتائج الطلاب.

رابعا: وفي الأخير قم بكتابة الرقم القومي الوطني الخاص بالطالب، وبعد ذلك قم بالضغط على خانة الاستعلام.

وعادة ما تقدم المملكة الأردنية متمثلة في وزارة التربية والتعليم الكثير من الخدمات التعليمية للطلاب

للارتفاع بمستوى التعليم في جميع أنحاء المملكة.

استخراج نتائج الطلاب منصة أوبن ايميس 2021

تعد منصة OpenEMIS من أحدث المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم بالأردن وذلك لتقديم العديد من الخدمات التعليمية للطلاب دون الحاجة للذهاب إلى مقر المدرسة، حيث تتيح للطلاب متابعة دروسهم بشكل يومي، وأيضاً أداء الامتحانات واستخراج النتائج، وتمكن أيضاً أولياء الأمور من متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم.