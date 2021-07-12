تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية 1442 وشروط التأهيل الشامل

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية على محرك البحث “جوجل”، وقد صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية المسئولة عن هذا البرنامج أكثر من مرة عن أهمية تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي برنامج إعانة التأهيل الشامل حتى لا تنقطع المساعدات عنهم، ويساعد البرنامج فئات كثيرة داخل المجتمع السعودي ومنها الأيتام والمواطنين من ذوي الإحتياجات الخاصة من أجل الوقوف بجانبهم حتى يعيشوا حياة كريمة بعيداً عن العوز، ويُعد برنامج التأهيل الشامل أحد أهم برامج الضمان الإجتماعي والذي قد أطلقته وترعاه وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية لمساعدة المواطنين الذين لديهم إعاقة عن طريق راتب شهري يساعدهم على تلبية الإحتياجات الأساسية للمعيشة الكريمة، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة تحديث البيانات في برنامج التأهيل الشامل وأبرز شروطه كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن التأهيل الشامل برقم الطلب، فإلى نص المقال.

تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية

يسأل الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية من المستفيدين من برنامج التأهيل الشامل عن طريقة تحديث التأهيل الشامل برقم الهوية، ونوضح لكم خطوات التحديث كالتالي:

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية .

. ثانياً ابحث في الصفحة الرئيسية عن قائمة الخدمات الإلكترونية واختر منها خدمات وكالة الرعاية وبعد ذلك اختر خدمات الرعاية المالية ومنها اضغط على خدمة الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة.

ثالثاً يجب عليك الآن إدخال كافة البيانات الخاصة بالمستفيد وتحديث بياناته بشكل صحيح.

رابعاً الآن قم بكتابة رقم الهوية ثم تحديد نوع الإعاقة وبعد ذلك كتابة رمز التحقق وأخيراً اضغط على إرسال الطلب ليقوم الموقع بعد ذلك بتحديث بياناتك.

شروط التأهيل الشامل

حدد المسئولون عن برنامج التأهيل الشامل بعض الشروط اللازمة في كل من يتقدم للإستفادة من المساعدات المالية للبرنامج، ومن أبرز الشروط الآتي:

أولاً أن يكون المتقدم مقيم بشكل دائم في المملكة.

ثانياً ألا يتعدى عمر المتقدم 35 عاماً وقت الإعاقة.

ثالثاً يجب تسجيل المتقدم في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

رابعاً لا بد أن يكون المتقدم ضمن المستفيدين من خدمات الإيواء.

خامساً أن تكون إعاقته ضمن الإعاقات التي يتضمنها البرنامج.

سادساً لا يجوز أن يزيد الراتب الشهري للمتقدم عن 4000 ريال سعودي.

سابعاً لا ينبغي أن يقيم المستفيد أكثر من 6 شهور في أحد المراكز الصحية للعام الواحد.

ويُمكنك معرفة من هم المستبعدين من التأهيل الشامل والفئات غير المستحقة عبر الضغط على الرابط المظلل.