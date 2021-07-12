تونس تعلن عن 144 وفاة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بيان، ليلة الاثنين، عن تسجيل 144 وفاة و6592 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من مجموع 19227 تحليلا مخبريا.

وبذلك ترتفع حصيلة ضحايا فيروس كورونا منذ بداية الجائحة إلى 16388 حالة وفاة، فيما ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 497613 حالة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة التونسية، نصاف بن علية، قد نبّهت، الخميس الماضي، إلى أن الوضع الصحي "كارثي" في تونس والمنظومة الصحية "انهارت" مع ارتفاع أرقام الإصابات والوفيات في الأسابيع الأخيرة.

وناشدت تونس، الأحد، رعاياها المقيمين في فرنسا المساهمة في مساندة النظام الصحي في بلادهم في ظل التبعات الكارثية الناجمة عن أزمة تفشي وباء كوفيد-19.

وحثّت السفارة التونسية، في منشور باللغة العربية في موقع فيسبوك، "التونسيين المقيمين بفرنسا (...) على المساهمة في دعم المؤسسات الصحية التونسية في هذا الظرف، وذلك من خلال اقتناء تجهيزات ومعدات طبية وشبه طبية ضرورية لفائدتها أو تقديم مساعدات مالية".

وتابع البيان أنّ السفارة "ستعمل على الإشراف على عمليات تجميع هذه المساعدات حتى يتسنى نقلها إلى تونس في أقرب الآجال، مع إمكانية تسخير طائرة خاصة" لهذا الغرض.

كما أنّها أثنت على "مكوّنات المجتمع المدني التونسي في فرنسا التي لطالما برهنت وقوفها مع أبناء شعبها". وترزح المستشفيات في تونس منذ أسبوعين تحت وطأة تدفق المرضى بأعداد كبيرة.

وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو تظهر مصابين ينتظرون دورهم في تلقي العلاج في أروقة المستشفيات. وتجاوزت نسبة أسرّة الإنعاش التي يشغلها مرضى 90 بالمئة، حسب وزارة الصحة التونسية.