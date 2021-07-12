إيطاليا تفوز على إنجلترا وتظفر بكأس يورو 2020

ابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الإيطالي، ليلة الاثنين، ليفوز بكأس أوروبا لكرة القدم على حساب المنتخب الإنجلتري، بعد شوطين إضافيين من المبارة، التي شهدت تعادلا 1-1.

وبذلك تكون إيطاليا قد أحرزت اللقب القاري للمرة الثانية في تاريخها بعد 1968، عندما حرمت إنجلترا من التتويج للمرة الأولى، بفوزها عليها بركلات ترجيح دراماتيكية 3-2، على ملعب ويمبلي في لندن.

واحتكم المنتخبان الإنجليزي والإيطالي إلى ركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل 1-1. وفي ركلات الترجيح، صدّ الحارس جانلويجي دوناروما ركلتين لتضمن إيطاليا اللقب.

وتقدّمت إنجلترا باكرًا في الدقيقة الثانية عبر الظهير الأيسر لوك شو، فيما عادل قلب الدفاع ليوناردو بونوتشي للأتزوري في الشوط الثاني (67) الذي شهد هيمنة إيطالية.

وهذه هي المرة الثانية التي يُحسم فيها لقب البطولة بركلات الترجيح في النهائي بعد 1976، عندما فازت تشيكوسلوفاكيا على ألمانيا الغربية.

وكان منتخب "الأسود الثلاثة" يبحث عن لقب قاري أول في تاريخه يضيفه إلى لقب مونديال 1966، فيما كان يسعى المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، وراء لقبه الثاني في المسابقة بعد 1968.