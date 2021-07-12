نتيجة ملخص مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي اليورو.. الآزوري يقهرون الأسود الثلاثة بركلات الجزاء

حقق منتخب إيطاليا الفوز على إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا “يورو 2020.

تقدمت إنجلترا على إيطاليا بهدف في الشوط الأول عن طريق لوك شاو.

وفي الدقيقة 67، تعادل بونوتشي لإيطاليا عبر ركنية حولها إلى شباك الحارس بيكفورد.

واتجه الفريقان إلى ركلات الترجيح، وتألق دوناروما ليفوز الطليان 3-2.

ونعرض لكم ملخص مباراة إنجلترا وإيطاليا لحظة بلحظة في نهائي اليورو:

ملخص نهائي اليورو (الشوط الأول)

لوك شاو يتقدم لإنجلترا بتصويبة قوية في مرمى دوناردوما بالدقيقة الثانية.

إنسيني أضاع هدفا لإيطاليا من ركلة حرة مباشرة فوق العارضة في الدقيقة السادسة.

طوال العشر دقائق التالية، انكمش منتخب إيطاليا ولم يشكل أي خطورة على نظيره الإنجليزي.

في الدقيقة 23 تعرض نجم الوسط جورجينو لإصابة كبيرة، ما أرعب الطليان كثيرا.

قاد هاري كين هجمة مرتدة لإيطاليا في الدقيقة 29، لكنه تباطأ في استغلالها أمام الدفاعات الإيطالية.

سيطر المنتخب الإيطالي على اللعب لمدة 5 دقائق، حاصر خلالها الدفاعات الإنجليزية حتى الدقيقة 35.

في الدقيقة 36، قام كييزا بمجهود فردي مميز، قبل أن يصوب صاروخية ابتعدت قليلا عن مرمى حارس إنجلترا بيكفورد.

بالدقيقة 44، حاول الإنجليز مباغتة إيطاليا بهجمة مرتدة، لكن رحيم سترلينج فشل في الوصول للكرة.

استمر الطليان في محاصرة الإنجليز طوال الدقائق المتبقية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ووجه إيموبيلي تصويبة قوية في الدقيقة 45+1، لكنها اصطدمت بالمدافعين، لترتد إلى فيراتي الذي صوبها ضعيفة في يد الحارس.

واصل الطليان الضغط دون أي خطورة على مرمى بيكفورد، ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بهدف نظيف.

ملخص نهائي اليورو (الشوط الثاني)

في الدقيقة 47، قاد سترلينج هجمة مرتدة سريعة، لكنه سقط في منطقة الجزاء، دون احتساب خطأ، وسط اعتراضات من لاعبي إنجلترا.

وبعد دقيقتين، ارتكب سترلينج خطأ لصالح إنسيني، على حدود منطقة جزاء إنجلترا، صوبها إنسيني أعلى العارضة بقيليل.

في الدقيقة 53، اقتحم إنسيني منطقة جزاء إنجلترا ووجه تصويبة بعيدة عن مرمى بيكفورد.

في الدقيقة 54، أجرى الطليان التغيير الأول بنزول كريستانتي وخروج باريلا.

ووجه إنسيني تصويبة صاروخية من زاوية ضيفة للغاية تصدى لها بيكفورد في الدقيقة 56.

بمجهود فردي استثنائي، راوغ كييزا دفاعات إنجلترا ووجه تصويبة صعبة للغاية، تعملق بيكفورد في التصدي لها (61).

أطلق جون ستونز رأسية قوية تصدى لها دوناروما في الدقيقة 64، وحولها إلى ركنية غير مستغلة.

في الدقيقة 67، تعادل بونوتشي لإيطاليا عبر ركنية حولها إلى شباك الحارس بيكفورد.

قاد كييزا هجمة ثانية في الدقيقة 69، لكنها ضاعت بفضل تكتل الدفاعات الإنجليزية.

في الدقيقة 73، أرسل بونوتشي تمريرة طولية وضعت بيراتي منفردا بالحارس بيكفورد، لكنه سدد فوق العارضة.

شهدت المباراة خلال الدقائق الخمس التالية صدامات شديدة بين لاعبي الفريقين، في محاولة لفرض السيطرة على وسط الميدان.

في الدقيقة 82، تعرض نجم منتخب إيطاليا الأول لإصابة شديدة إثر تدخل من كاير ووكر.

ولم يتمكن كييزا من استكمال المباراة ليغادر مصابا في الدقيقة 86، ليحل مكانه بيرنارديسكي.

مرت الدقائق التالية بمحاولات من الفريقين لخطف الفوز خلال الوقت المحتسب بدل الضائع (6).

ملخص نهائي اليورو (الشوطين الإضافيين)

في الدقيقة 96، وزع هندرسون الكرة ناحية سترلينج في الجهة اليسري، ليتوغل ويرسل عرضية، أبعدها كيليني إلى ركنية.

أرسل شاو ركنية خطيرة أبعدها الدفاع الإيطالي، قبل أن يصوبها فيلبس بقوة خارج المرمى (97).

في الدقيقة 103، أرسل إيرمرسون عرضية خطيرة للغاية، ابعدها الدفاع الإنجليزي قبل تسجيل إيطاليا هدفا قاتلا.

أعلن الحكم دقيقة واحدة وقتا بدل ضائع في الشوط الإضافي الأول، لم تسفر عن شيء لينتهي بالتعادل 1-1.

بدأ الشوط الإضافي الثاني بتصويبة قوية من بيرنارديسكي تصدى لها بيكفورد ببراعة.

عقب ذلك، قاد المنتخب الإنجليزي هجمة قوية لكن الدفاعات الإيطالية كانت لها بالمرصاد.

في الدقيقة 109، أرسل بيروتي عرضية خطيرة لكن الحكم المساعد رفع رايته لوجود تسلل.

بعد 3 دقائق قاد جريليش هجمة خطيرة للإنجليز لكن الدفاع الإيطالي قطع الكرة قبل الوصل إلى شاو.

أرسل فيليبس عرضية في منطقة جزاء إيطاليا بالدقيقة 115، لكن دوناروما صعد فوق الجميع وأمسك بها.

وجه بيرنارديسكي تصويبة في الدقيقة 117، ارتطمت بيد ماجواير، وطالب مهاجم إيطاليا بركلة جزاء لكن لم يحتسبها الحكم بسبب قرب المسافة.

مرت الدقائق التالية من الوقت المحتسب بدل الضائع (3)، دون خطورة حقيقية على أي من المرميين، ليصل الفريقان إلى ركلات الترجيح.

ملخص نهائي اليورو (ركلات الترجيح)

بدأت ركلات الترجيح بين الفريقين اللذين تعادلا 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي.

إيطاليا: سجل (1-0)

كين: سجل (1-1)

بيلوتي: أضاع (1-1)

ماجواير: سجل (2-1)

بونوتشي: سجل (2-2)

راشفورد: أضاع (2-2)

بيرنارديسكي: سجل (3-2)

سانشو: ضيع (3-2).

جورجينو: أضاع (3-2)

ساكا: أضاع (3-2).