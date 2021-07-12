شركة الكهرباء وخطوات ورابط التسجيل في الفاتورة الثابتة

فقد دعت الشركة السعودية للكهرباء، المشتركين للدخول الى بوابة الشركة الموقع الإلكتروني، إلى التسجيل في خدمة “الفاتورة الثابتة”من خلال الموقع الالكتروني او التطبيق، ومن خلال مقالنا ومن موقع ثقفني نوضح خطوات التسجيل في الفاتورة الثابتة وكيفية التسجيل ورابط الموقع ، ونظراً للمميزات التي توفرها للمشترك، من تسهيل الدفع على المشترك وتنظيم استهلاكه من الطاقة الكهربائية، من خلال تسديد قيمة ثابتة شهرياً، تحتسب بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ 12 شهراً الماضية وشكر الكثير من مشتركين الفاتورة الثابتة في طريقة المحاسبة والخدمة والتواصل مع الشركة من خلال الموقع الالكتروني.

طريقة ورابط التسجيل ومدة الإشتراك:

فقد أوضحت شركة الكهرباء بالمملكة، أن عملية التسجيل سهلة، حيث أنه يمكن المشترك، تقديم طلب الخدمة على موقع الشركة من خلال الرابط الإلكتروني لشركة الكهرباء بالمملكة الفاتورة الثابتة أو تطبيق ALKAHRABA، أو الاتصال بالرقم الموحد 920001100، ومن الجدير بالذكر فقد ذكرت شركة “السعودية للكهرباء”، أن مدة الإشتراك في خدمة “الفاتورة الثابتة”، سنة واحدة، تبدأ من تاريخ الاشتراك ، وتُجدّد تلقائياً ما لم يقم المشترك بطلب إيقاف الاشتراك بالخدمة أو عدم التزام المشترك بالسداد الشهري، وأكدت “السعودية للكهرباء”، أن هذه الخدمة تعد جزءاً من الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة في تقديم خدمات وحلول لمشتركيها.

شركة الكهرباء إكتمال الإستعدادات لموسم الحج بمشاريع بأكثر من 480 مليون ريال:

في ظل استعدادات المملكة حكومة وشعبا بحجاج بيت الله فقد استكملت شركة الكهرباء استعداداتها لموسم حج هذا العام 1442هـ، بتنفيذ عدد من المشاريع الجديدة في منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بقيمة تجاوزت 480 مليون ريال، ورفع مستوى الجاهزية من خلال تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر، وعملت شركة الكهرباء على تعيين فرق عمل منتشرة في مختلف مواقع الأعمال في المشاعر والعمل على راحة الحجاج.

مشاريع جديدة ورفع الطاقة الإستيعابية للكهرباء:

فقد أوضح الرئيس التنفيذي للشركة ورفع الطاقة الإستيعابية للكهرباء بمشاعر الحج والذي يعمل على إيصال الخدمة المخيمات والمنشأت للمشاعر المقدسة بمناطق الحج المختلفة، أن المشاريع الجديدة تهدف إلى تعزيز المنظومة الكهربائية وتوفير مصدر الطاقة، حيث استكملت جميع برامج الصيانة الوقائية، وتلبية طلبات إيصال الخدمة الكهربائية للمخيمات والمنشآت والجهات الحكومية والأهلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وانتهي من عمليات استبدال جميع العدادات الميكانيكية في المشاعر البالغ عددها 7785 عداداً بأخرى ذكية، وأشار إلى تنفيذ خطة لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكات الكهربائية بمشعر عرفات وتعزيز موثوقيتها بما يسهم في الاستغناء عن المولدات المستأجرة وزيادة مستويات السلامة والأمان، مبيناً أن أكثر من 700 مهندس وفني ومتخصص يعملون على مدار الساعة لتنفيذ الخطة التشغيلية لموسم حج هذا العام وفي موقع المشاعر خدمة للحجاج ، وأكد أن شركة الكهرباء تحرص من خلال هذه المشاريع على تقديم خدمة كهربائية مستوى عالٍ من الموثوقية والكفاءة في الأداء في سبيل راحة حجاج بيت الله الحرام، بما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة وطمأنينة.