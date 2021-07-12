رابط نتائج التاسع برقم الاكتتاب 2021 في سوريا موقع وزارة التربية الرسمي

يصدر رابط نتائج التاسع برقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية للعام الدراسي المنتهي 2020-2021، والذي يقترب من إكمال إعلان النتائج الامتحانية للدورة الأولى من الاختبارات في الشهادة العامة، و شهادة التعليم الأساسي لجميع المحافظات في القطر السوري، وقد توصلنا لأحدث أخبار حول موعد ظهور نتائج تاسع سوريا بعد أن أعلنت وزارة التربية نتائج البكالوريا، وسعدت ألاف الأسر بمعدلات أبنائها الناجحين، وقد اقتربنا بالفعل من تحديد وقت الكشف عن نتيجة لا تقل أهمية للعديد من الأسر.

موعد نتائج التاسع 2021 سوريا

الإعلان عن نتائج شهادة الثانوية العامة في سوريا، جاء فيه إشارة ضمنية إلى تطورات نتائج شهادة التعليم الأساسي، حيث أكدت الوزارة أنه تعمل بكل جهد لسعرة الانتهاء من عمليات التصحيح، ثم البدء في التنتيج والمراجعة النهائية، تمهيداً لتحديد موعد ظهور نتائج التعليم الأساسي، مؤكدة أن ذلك سيكون قبل يوم الجمعة 16 يوليو 2021

وفق العديد من المصادر فقد تأكد انتهاء عمليات التصحيح اليوم، ودخول مراكز الرصد في مرحلة التنتيج النهائية، تمهيداً لتحديد موعد صدور نتائج التاسع برقم الاكتتاب 2021 في دورته الأولى، وسيكون ذلك من بوابة النتائج الامتحانية على موقع وزارة التربي السورية، والتي نفت بدورها كل ما يتم تداوله من أخبار، تتحدث عن وقت بعينة لإخراج النتائج، وأنه في حالة الانتهاء ستحدد الوزارة وتعلن عبر وسائل الإعلام الرسمية كل التفاصيل.

رابط نتائج التعليم الأساسي

يستطيع الطلاب والطالبات الاستعلام عن نتائج شهادة التعليم الأساسي فور صدورها بجانب نتائج الإعدادية الشرعية 2021 لجميع المحافظات من رابط نتائج الامتحانات على موقع وزارة التربية السورية، وهذا ما حدث بالضبط في نتائج البكالوريا التي ظهرت قبل بضع أيام ولا يزال عمليات البحث عنها متنامية، نظراً لترامي أطراف المدن السورية، وقد يكون هناك ضعف لبعض خدمات الإنترنت في تلك الأماكن.

تستمر عملية التنتيج والإدخال على الحساب في النتائج لبعض الأيام، وفي غضون الساعات القادمة ستتضح الأمور بشكل كامل وخاصة وقد انتصف الأسبوع الجاري ونقترب من يوم 16 ويلية وفق التقديرات