واتساب يقدم ميزة خرافية لهواتف الأندرويد تعرف عليها

يفاجئنا خبراء الواتساب كل فترة بميزة جديدة على تطبيق واتساب تفيد مستخدمي ومحبي الواتساب فقد أفادت بعض التقارير لخبراء التقنية الحديثة عن طرح ميزة جديدة على تطبيق واتساب وستفعل قريبا على هواتف الاندرويد و ستعطي مستخدمي التطبيق مزيدا من التحكم في مقدار الضغط الذي يطبقه على الصور ومقاطع الفيديو المرسلة، ووفقا لما ذكرته مواقع متخصصة تقنية، فإن ميزة واتساب المستقبلية المتعلقة بجودة الصور ومقاطع الفيديو، قيد التطوير في الوقت الحالي للإصدار الخاص من التطبيق على هواتف أندرويد.

واتساب يتيح لك إرسال الصور ومقاطع الفيديو بأفضل جودة:

ومن الجدير بالذكر أن تقدم ميزة واتساب لمستخدمي على الهواتف العاملة بنظام التشغيل أندرويد، ثلاث خيارات للجودة عند إرسال الصور والفيديو، وهي:

1. تلقائي: يكتشف التطبيق ما هي أفضل خوارزمية ضغط لمقاطع الفيديو والصور.

2. أفضل جودة: يرسل التطبيق دائمًا الفيديو والصور باستخدام أفضل جودة متاحة.

3. موفر البيانات: عند تمكين موفر البيانات في إعدادات أندرويد، يضغط التطبيق مقاطع الفيديو والصور قبل إرسالها.

وبمجرد طرح الميزة الجديدة على تطبيق واتساب بعد فترة اختباره وتجربته سيتم إرسال الوسائط بجودة أفضل على هواتف مستخدمي الواتساب، فقد تسمح الخاصية الجديدة بمزيد من ارسال الصور ومقاطع الفيديوهات على الوسائط المرسلة عبر تطبيق التراسل للاصدقاء والمحبين ، مما قد يساعد المستخدمين على إرسال مقاطع الفيديو المفضلة لهم بسلاسة دون القلق على نفاذ باقة الإنترنت، ويتضمن تقليل مقدار الضغط لضمان إرسال الصور أو الفيديو بأعلى جودة ممكنة على واتساب، وتغيير امتداد الملف وإرساله كمستند بدلا من صورة أو مقطع فيديو.

واتساب يعمل على طرح ميزة أخرى جديدة تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو:

حيث تعمل شركة وخبراء واتساب على اختبار الميزة الجديدة ميزة الصور المخفية بعد فترة تجريبها ثم يتم طرحها على هواتف أندرويد حيث تعتبر ميزة تمتاز بها هواتف الاندرويد عن غيرها، والتي تُعرف باسم “العرض مرة واحدة View Once””العرض مرة واحدة View Once”، وتأتي الوظيفة الجديدة من ضمن مزايا الخصوصية ولكن هذه المرة تتعلق بالصور ومقاطع الفيديو المتبادلة على المنصة، وتتشابه ميزة واتساب الجديدة المسماة “العرض مرة واحدة”، لكيفية عمل ميزة الوسائط المنتهية الصلاحية في تطبيقى إنستجرام و سناب شات، حيث ستختفي ملفات الوسائط بمجرد تفعيل الخاصية، بعد أن يفتحها المتلقي ويترك الدردشة، ومن خلال الميزة الجديدة سيكون بإمكان مستخدمي واتساب قادرين على إرسال صور مختفية بمجرد اختيار الصور أو الفيديوهات من تطبيق المعرض، وبمجرد اختيارها سيتمكن الطرف الآخر مشاهدة الصور والفيديوهات عبر تطبيق التواصل الفوري لمرة واحدة فقط، وسيقوم خواص واتساب الجديدة بحذفها بعد مشاهدتها فور رؤيتها.