روسيا: إيران تذهب إلى بعيد للغاية بتخصيبها اليورانيوم بنسبة 60%

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، قال أوليانوف "أود التذكير قبل كل شيء بأن الإيرانيين أبدوا صبرا ضخما بعد انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة وإطلاقها سياسة الضغط القصوى، وهم واصلوا تطبيق كل التزاماتهم الخاصة بخطة العمل الشاملة المشتركة على مدار عام كامل. وهم كفوا عن القيام بذلك فقط بعد محاولة إدارة ترامب فرض حظر نفطى. بعد ذلك بدأت طهران الرجوع عن مبادئ خطة العمل الشاملة المشتركة".

وتابع: "نحن دائما امتنعنا عن توجيه انتقادات حادة إلى إيران حيث فهمنا أنها ترد بالتالى على سياسة الضغط القصوى الشنيعة. عادة استخدمنا كلمة أسف عند تعليق رجوع طهران عن مبادئ الاتفاق النووى. لكن الآن تظهر مباعث للقلق".

وأردف أوليونوف: "يبدو أن إيران تذهب إلى بعيد للغاية. ولأول مرة تقوم دولة غير نووية بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60% وإنتاج اليورانيوم بشكل المعدن. وكلما أسرعنا فى التوصل إلى اتفاق حول إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة كلما أسرعنا فى إنهاء هذا الوضع".

وتستضيف فيينا منذ أبريل مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبى لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووى الإيرانى فى ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذى فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيرانى، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.