اقتحم مشجعون لا يحملون تذاكر دخول، ملعب ويمبلي، وتمكنوا من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا، ليلة الاثنين.
وشوهد المشجعون يقفون في ملعب ويمبلي، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى مقاعد. وقالت إدارة استاد ويمبلي في بيان: "وقع خرق أمني ودخلت مجموعة صغيرة من المشجعين الملعب".
وأضافت أن المسؤولين يعملون مع المضيفين والأمن لإخراج المشجعين الذين ليس بحوزتهم تذاكر. كما ذكرت أن "أي شخص داخل الاستاد بدون تذكرة سيتم طرده على الفور".
وجاء في بيان سابق لإدارة الاستاد أن مشجعين حاولوا الدخول إلى الملعب من خلال تسلق حاجز قليل الارتفاع، لكن الحكام والشرطة تمكنوا من منعهم.
كما أضاف أن "إجراءات السلامة تم تطبيقها بسرعة في هذه المنطقة، ولم يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر من القيام بأي اختراق أمني ودخول الملعب".
وتبلغ سعة ملعب ويمبلي في الأحوال العادية 90 ألف مقعد، إلا أنها خفضت بسبب الجائحة إلى نحو 67 ألف فقط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالصور.. مشجعون يقتحمون استاد ويمبلي لحضور نهائي يورو 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.