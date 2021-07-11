بالصور.. مشجعون يقتحمون استاد ويمبلي لحضور نهائي يورو 2020

اقتحم مشجعون لا يحملون تذاكر دخول، ملعب ويمبلي، وتمكنوا من الوصول إلى مباراة نهائي بطولة أوروبا بين إنجلترا وإيطاليا، ليلة الاثنين.

وشوهد المشجعون يقفون في ملعب ويمبلي، لكنهم غير قادرين على الوصول إلى مقاعد. وقالت إدارة استاد ويمبلي في بيان: "وقع خرق أمني ودخلت مجموعة صغيرة من المشجعين الملعب".

وأضافت أن المسؤولين يعملون مع المضيفين والأمن لإخراج المشجعين الذين ليس بحوزتهم تذاكر. كما ذكرت أن "أي شخص داخل الاستاد بدون تذكرة سيتم طرده على الفور".

وجاء في بيان سابق لإدارة الاستاد أن مشجعين حاولوا الدخول إلى الملعب من خلال تسلق حاجز قليل الارتفاع، لكن الحكام والشرطة تمكنوا من منعهم.

كما أضاف أن "إجراءات السلامة تم تطبيقها بسرعة في هذه المنطقة، ولم يتمكن الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر من القيام بأي اختراق أمني ودخول الملعب".

وتبلغ سعة ملعب ويمبلي في الأحوال العادية 90 ألف مقعد، إلا أنها خفضت بسبب الجائحة إلى نحو 67 ألف فقط.