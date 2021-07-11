إحباط تهريب أسلحة.. إسرائيل: نحقق في ضلوع حزب الله

دوت الخليج :- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر. وقال أدرعي على تويتر اليوم السبت، إن استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت الليلة الماضية مشتبهاً فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى إسرائيل في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة. كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة التهريب ويحقق بتعاون مع الشرطة هوية من المتورطين فيها. إلى ذلك أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطاته في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية. ولفت إلى أنه تم كشف النقاب الأسبوع الماضي عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود مع إسرائيل. خامس عملية

يشار إلى أن هذه العملية تعتبر خامس عملية تهريب يتم إحباطها على الحدود مع لبنان منذ بداية العام الحالي. وفي 18 يونيو الفائت، أعلن أدرعي عن إحباط ​الجيش والشرطة الإسرائيليين​​ محاولة تهريب ​أسلحة​ على الحدود مع ​لبنان​ بعد رصد مشتبهاً به قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، لافتاً إلى أنه بعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من الجانب الإسرائيلي. العربية

دوت الخليج :- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان هي الأكبر منذ سنوات، حيث تم ضبط 43 قطعة سلاح في منطقة الغجر.

وقال أدرعي على تويتر اليوم السبت، إن استطلاعات الجيش الإسرائيلي رصدت الليلة الماضية مشتبهاً فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى إسرائيل في منطقة قرية الغجر، وذلك من خلال وسائل علنية وخفية في المنطقة.

كما أضاف أن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية تقديم حزب الله مساندة لمحاولة التهريب ويحقق بتعاون مع الشرطة هوية من المتورطين فيها.

إلى ذلك أكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطاته في مواجهة محاولات تهريب السلاح والمخدرات عبر الحدود اللبنانية.

ولفت إلى أنه تم كشف النقاب الأسبوع الماضي عن تورط مسؤول في حزب الله شغل منصب مستشار أمني سابق لأمين عام حزب الله حسن نصرالله في عمليات تهريب مخدرات وسلاح عبر الحدود مع إسرائيل.

خامس عملية

يشار إلى أن هذه العملية تعتبر خامس عملية تهريب يتم إحباطها على الحدود مع لبنان منذ بداية العام الحالي.

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