نظام الفاتورة الثابتة. أعلنت الشركة السعودية للكهرباء. عن خطوات التسجيل في نظام الفاتورة الثابتة. وذلك بعد أن عددت الشركة المميزات الكثيرة للفاتورة الثابتة التي تصدرها الشركة السعودية للكهرباء. مؤكدة على أنها تسهل من عملية الدفع وتعمل على تنظيم الاستهلاك من الكهرباء. وذلك من خلال سداد قيمة ثابتة من الكهرباء شهرياً. على أن يتم احتسابها بناءً على متوسط الاستهلاك الفعلي ل 12 شهراً الماضية.

خطوات التسجيل في نظام الفاتورة الثابتة الشركة السعودية للكهرباء

أوضحت الشركة السعودية للكهرباء. الخطوات التي يجب على عملاء الشركة القيام. للتسجيل في نظام الفاتورة الثابتة وذلك كما يلي:-

1- الدخول على موقع الشركة السعودية للكهرباء.

2- قم بالضغط على اختيار تسجيل دخول.

3- قم بالنقر على تسجيل، وقم من القائمة باختيار نوع التسجيل سواء فرد أو أعمال.

4- قم باستيفاء الحقول بالبيانات المطلوبة والتي تتضمن الجنسية، ورقم الهوية وتاريخ الميلاد.

5- بعد ذلك سوف يصل لك رسالة على رقم جوالك المسجل لدي أبشر تتضمن رمز التحقق.

6- قم بإدخال الرمز الكودي المرسل في الرسالة ثم قم بالضغط على زر إكمال.

7- يتم كتابة البيانات المطلوبة بدقة في الحقول المخصصة لكل بيان والتي تتضمن (البريد الالكتروني للمشترك، رقم الجوال، الرقم السري).

8- قم بالنقر على المربع الخاص بالموافقة على أحكام وشروط وسياسة الخصوصية ثم الضغط على إكمال.

9- تصل لك رسالة أخرى تتضمن رمز كودي على رقم الهاتف الذي تم تسجيله في النظام.

10- يتم إدخال الرمز ثم الضغط على إكمال.

11- حتى تكتمل عملية التسجيل، يجب على المشترك القيام بتفعيل الحساب الخاص به عبر الرسالة التي وصلت له على البريد الالكتروني والتي تحتوي على رابط التفعيل أو التفعيل بالضغط على زر التفعيل.

12- بعد الانتهاء من عملية التفعيل وتسجيل الدخول يقوم المشترك بإضافة العنوان الوطني حتى يتم التواصل معه.

13- يمكن التسجيل في نظام الفاتورة الثابتة من خلال الاتصال بالرقم الموحد 920001100

14- يمكن التحقق من إمكانية التسجيل في نظام الفاتورة الثابتة من خلال رقم حساب المشترك، بحيث يجب على المستفيد أن يكون مشترك مسجلاً في موقع الشركة السعودية للكهرباء حتى يمكنه استكمال عملية التسجيل.