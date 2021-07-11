جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد الوطنى للجيوفيزياء، أن الهزة حدد مركزها بعرض ساحل الدريوش، وقد وقعت عند منتصف النهار و40 دقيقة وفق توقيت جرينتش. وأضافت أن الهزة الأرضية سجلت على عمق 23 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.556 درجة شمالا وخط الطول 3.610 درجة غربا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هزة أرضية بقوة 4.4 درجة تضرب إقليم الدريوش بالمغرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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