البنتاجون: الولايات المتحدة قلقة من التطورات فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة قلقة إزاء الهجوم الذى تشنه حركة "طالبان" فى أفغانستان، داعيا كابل إلى استخدام ما لديها من الإمكانيات للدفاع عن البلاد.





وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربى فى تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز" التلفزيونية اليوم الأحد: "بالطبع نتابع بقلق بالغ تدهور الوضع الأمنى وارتفاع وتيرة العنف التى بلغت مستوى عال جدا وهجوم حركة طالبان فى أفغانستان".

وأكد كيربى أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها الأفغان وهى تحثهم على استخدام الإمكانيات التى تمتلكها كما هو معروف". وأضاف "لقد حان الوقت لأن يكثفوا جهودهم ويفعلوا هذا الشيء بالذات".

وتشهد أفغانستان هجوما واسع النطاق شنته حركة "طالبان" فى مختلف أنحاء البلاد، يتطور بالتوازى مع انسحاب القوات الأمريكية من البلاد. وقد أسفر هذا الهجوم عن بسط الحركة سيطرتها على معابر على حدود أفغانستان مع كل من طاجيكستان وإيران تركمانستان. والجمعة الماضى ورد تقارير عن دخول مسلحى الحركة إلى مدينة قندهار، مركز الولاية التى تحمل الاسم نفسه فى جنوب أفغانستان، وذلك بعد معارك مع القوات الحكومية الأفغانية.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم المكتب السياسى لـ "طالبان"، محمد نعيم، لوكالة "سبوتنيك"، إن الدول المجاورة لأفغانستان لا داعى لأن تقلق بشأن الأمن على حدودها. كما وعدت الحركة بأن تعمل المعابر الحدودية بين أفغانستان والدول المجاورة كالمعتاد.