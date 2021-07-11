محمد بن زايد وقيس سعيد يبحثان تطورات جائحة كورونا

تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية.
وتناول الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات جائحة كورونا في البلدين وآخر مستجداتها وآثارها على مختلف المستويات الإنسانية والصحية والاجتماعية.
وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، دعم دولة الإمارات للشعب التونسي الشقيق في مواجهة الأوضاع الصحية والإنسانية التي تشهدها تونس إثر تداعيات جائحة "كوفيد-19"، سائلاً المولى تعالى أن يحفظ أهلنا في تونس من كل مكروه.
وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قد وجه، في وقت سابق، بتقديم 500 ألف جرعة لقاح "كوفيد-19" إلى تونس.
وتخوض تونس حربا صعبة ضد وباء كورونا بعد أن أطاحت الموجة الرابعة من الفيروس في البلاد بمناعة المنظومة الصحية مع تسجيل الآلاف من الإصابات يوميا بالسلالات المتحورة "ألفا"و "دلتا"، وسط تحذير الأطباء من سيناريو كارثي يشبه ما حصل في إيطاليا في بداية اكتشاف العالم للجائحة.
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