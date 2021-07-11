الان نتائج السادس الابتدائي 2021 لجميع طلاب العراق على موقع وزارة التربية والتعليم

نتائج السادس ابتدائي 2021، في حالة من الشغف والترقب ينتظر طلاب الصف السادس الابتدائي وأهاليهم موعد الكشف عن نتيجة الشهادة الابتدائية التي تعد من أهم النتائج التي يوليها أولياء الأمور اهتمامهم، حيث أنها مرحلة التأسيس للطلاب التي تؤهلهم للالتحاق بالمرحلة المتوسطة بمستوى جيد، وقد أعلنت وزارة التربية بالعراق أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات وجاري الآن تجهيز الكشوفات لرفعها عبر المواقع الرسمية التي خصصتها الوزارة لإعلان النتائج، ومن خلال التقرير التالي سوف نرصد لكم أهم التفاصيل.

نتائج السادس الابتدائي 2021

حرصت وزارة التربية بالعراق على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب بشكل الكتروني، لذلك خصصت العديد من المواقع الالكترونية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021، من خلالها بكل سهولة، ومن بين هذه المواقع موقع نتائجنا وموقع ناجح و موقع السومرية نيوز، والجميع الآن بصدد الاعلان عن الموعد النهائي لظهور النتيجة للاطمئنان و معرفة معدلات الطلاب في الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي الذي شهد الكثير من التحديات، التي استطاعت دولة العراق على اجتيازها واستكمال العام الدراسي بسلام.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021عبر وقع وزارة التربية العراقية

يمكن لجميع الطلاب الآن الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021 من خلال المواقع التي ذكرناها في السابق، ومن الجدير بالذكر أنه تم الاعلان فعلياً عن صدور النتائج في محافظتي الرصافة الأولى والكرخ الثانية، واستطاع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على تفاصيل النتيجة بكل سهولة من خلال الدخول عبر رابط الموقع واتباع ما يلي من الخطوات:-

بعد الدخول على رابط أحد المواقع المذكورة والتابعة لوزارة التربية بالعراق.

يجب تحديد المحافظة العراقية التابع لها الطالب.

ومن ثم يقوم باختيار الصف السادس الابتدائي.

بعد ذلك يجب إدخال بيانات الطالب كاملة.

وأخيراً الضغط على أيقونة الاستعلام عن النتيجة.

ومن الجدير بالذكر أنه أكد وزير التربية والتعليم العراقي أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب العادي، وأنه جرت عمليات التصحيح بكل حيادية وشفافية ولم ترصد الوزارة أي شكاوى بخصوص سير عملية الامتحانات، وعليه فقد جاءت النتائج مبشرة ومعدلاتها مرتفعة لمعظم الطلاب، وهو ما جعل الوزارة تشيد بمجهودات الطلاب وأولياء أمورهم على حسن تعاونهم في سير العملية التعليمية في ظل الظروف العصيبة التي تعيشها البلاد الآن.

أعلنت وزارة التربية بالعراق أنه تم الانتهاء من عمليات تصحيح أوراق الامتحانات ورصد وتجميع الدرجات وجاري الآن تجهيز الكشوفات لرفعها عبر المواقع الرسمية التي خصصتها الوزارة لإعلان النتائج، وانه يمكن لجميع الطلاب الان الاستعلام عن النتائج بكل سهولة عن طريق اتباع العديد من الخطوات السهلة والبسيطة والتي قدمنها لكم من خلال هذا الموضوع في الفقرات السابقة.

حرصت وزارة التربية بالعراق على توفير كافة الخدمات التي يحتاجها الطلاب بشكل الكتروني، لذلك خصصت العديد من المواقع الالكترونية ليتمكن الطلاب من استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021، من خلالها بكل سهولة، ومن بين هذه المواقع موقع نتائجنا وموقع ناجح و موقع السومرية نيوز، والجميع الآن بصدد الاعلان عن الموعد النهائي لظهور النتيجة للاطمئنان و معرفة معدلات الطلاب في الامتحانات النهائية لهذا العام الدراسي الذي شهد الكثير من التحديات.