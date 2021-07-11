"حصاد اليورو".. هؤلاء اللاعبون تألقوا بشكل مفاجئ

خلال بطولة "يورو 2020"، التي اقترب فصلها الأخير، نجح عدد من اللاعبين في تقديم أداء استثنائي بشكل مفاجئ، ليسلط الجمهور الضوء عليهم، لتكون البطولة الأوروبية بمثابة علامة مميزة في مسيرة هؤلاء اللاعبين.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، في هذا التقرير، أبرز اللاعبين الذي كان تألقهم خلال "يورو 2020" مفاجئًا للجمهور.



باتريك شيك

مع وصولنا إلى المباراة النهائية في بطولة "يورو 2020"، ورغم خروج منتخب بلاده من الدور ربع النهائي، ما زال لاعب المنتخب التشيكي، باتريك شيك، يتصدر قائمة هدافي البطولة بالشراكة مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ليكون أحد أبرز نجوم البطولة الأوروبية.

يلعب المهاجم التشيكي لصالح نادي بايرن ليفركوزن الألماني، لكن بعد تألقه خلال "اليورو" ربما ينتقل إلى أحد فرق الصف الأول بأوروبا التي تبحث عن تدعيم خطوطها الأمامية.

بيدري غونزاليس

نجح متوسط الميدان الإسباني، بيدري غونزاليس، في خطف الأضواء خلال بطولة "يورو 2020"، وهو لم يكمل عامه الـ 19 بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع "لاروخا"، ليكون أصغر لاعب إسباني في التاريخ يشارك في نصف نهائي البطولة الأوروبية.

وأشاد مدرب المنتخب الإسباني، لويس أنريكي، بما قدمه بيدري خلال بطولة يورو، مؤكدًا أنه لم يشاهد لاعبا من قبل يبلغ 18 عامًا فقط قادرا على تقديم مباريات مثل لاعب برشلونة الشاب.

ويتأهب بيدري للمشاركة مع المنتخب الإسباني في أولمبياد طوكيو، ليملك فرصة جديدة لإثبات نفسه، وحجز مكانته الخاصة ضمن قائمة أفضل المواهب الشابة في العالم.

ستيفن زوبير

كان المنتخب السويسري أحد أكبر مفاجآت "اليورو" هذا العام، بعدما تمكن من الوصول إلى الدور ربع النهائي، على حساب بطل العالم فرنسا، وتقديم مباراة كبيرة أمام المنتخب الإسباني، في واحدة من أفضل مباريات البطولة الأوروبية.

ويعد متوسط الميدان السويسري، ستيفن زوبير، أحد أبرز لاعبي منتخب سويسرا في البطولة، بعدما تصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف باليورو، برصيد أربعة تمريرات حاسمة.

ويلعب صاحب الـ29 عامًا حاليًا بنادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، وربما تساهم البطولة في انتقاله إلى نادٍ آخر، يكمل معه سنواته الأخيرة في الملاعب.

داني أولمو

بثلاث تمريرات حاسمة، أحتل الجناح الشاب، داني أولمو صدارة قائمة اللاعبين الإسبان في البطولة من حيث صناعة الأهداف، لتزيد البطولة الأوروبية من الأضواء المسلطة على الجناح الشاب، الذي كان أحد أهداف ريال مدريد في سوق الانتقالات الشتوية.

يلعب صاحب الـ23 عامًا لصالح نادي لايبزج الألماني الذي يعيش حالة من التألق على المستويين المحلي والقاري، إذ يضم قوام الفريق عددا من اللاعبين الشباب الواعدين، وسط أجواء تسمح لأصحاب الأعوام الأولى في الملاعب بالتطور أكثر وأكثر، قبل الانتقال إلى كبار القارة العجوز.

وربما يكرر أولمو تجربة مهاجم الفريق الألماني السابق، تيمو فيرنر، الذي ساعده التألق مع لايبزج على الانتقال إلى تشلسي الإنجليزي وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

يُشار إلى أن أولمو سيشارك مع المنتخب الإسباني في أولمبياد طوكيو المقبلة.

يان زومر

يعد الحارس السويسري يان زومر أبرز نجوم "اليورو" بعد الأداء الاستثنائي الذي قدمه مع منتخب بلاده، خاصة في الأدوار الإقصائية أمام فرنسا وإسبانيا، وسط احتفاء جماهيري كبير بصاحب الـ32 عامًا.

يملك زومر، لاعب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، تاريخًا كبيرًا من المشاركات الدولية مع سويسرا، إذ شارك معه في بطولتي كأس العالم 2014 و2018، لكن "يورو 2020" شهدت أفضل مبارياته مع منتخب الصليب الأحمر.

كالفين فيليبس

بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع فريق ليدز يوناتيد، بعد العودة إلى الدوري الإنجليزي، حجز متوسط الميدان الشاب كالفين فيليبس مقعدًا أساسيًا في تشكيلة منتخب الأسود الثلاثة، ونجح في خطف الأضواء خلال بطولة "يورو 2020"، إذ كان أحد أهم أعمدة إنجلترا خلال مشوارها نحو نهائي البطولة الأوروبية.

وأشارت عديد من التقارير الصحفية إلى أن صاحب الـ25 عامًا على رادار عدد من الفرق الكبرى إنجلترا وعلى رأسها ليفربول، لكن وكيل كالفين فيلبس، كيفين شارب، أوضح خلال تصريحات إعلامية رغبة لاعب الوسط الإنجليزي في الاستمرار مع ليدز خلال الموسم المقبل.

أوناي سيمون

بعد الأداء الضعيف الذي قدماه الحارسان ديفيد دي خيا، و كيبا أريزابالاغا خلال الموسم الماضي، فضل مدرب المنتخب الإسباني لويس أنريكي الدفع بالحارس الشاب أوناي سيمون أساسيًا في تشكيلة "لاروخا" لبطولة "يورو 2020"، وسط تخوف الجماهير الإسبانية من الدفع بحارس صاحب خبرة دولية ضعيفة في البطولة الأوروبية.

لكن سيمون نجح في تقديم أداء قوي خلال "يورو 2020" وكان أحد أهم أسباب وصول الفريق الإسباني إلى نصف نهائي البطولة.

ويلعب سيمون حاليًا لصالح نادي أتلتيك بيلباو الإسباني، وسيشارك مع إسبانيا في أولمبياد طوكيو المقبلة، وقد تشهد الفترة المقبلة انتقاله إلى أحد أندية الصف الأول بالقارة العجوز.

إيميل فورسبيرغ

احتل جناح المنتخب السويدي، إيميل فورسبيرغ، المركز الثاني بقائمة هدافي بطولة "يورو 2020"، برصيد أربع أهداف، ليكون صاحب الـ29 عامًا أحد أبرز نجوم البطولة الأوروبية، رغم أن منتخب بلاده غادر البطولة مبكرًا من الدور الـ16، رغم تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط.

الجناح السويدي يلعب لصالح لايبزج الألماني منذ عام 2015، وكان أحد أهم أعمدة مشروع الفريق الألماني، الذي حقق أبرز إنجازاته خلال عام 2020 بالوصول إلى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.