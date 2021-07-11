الـ20.. جوكوفيتش يعادل "إعجاز" فيدرير ونادال

ضرب الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا عصفورين بحجر واحد، حيث توج بلقبه السادس في بطولة ويمبلدون للتنس، وعادل الرقم القياسي لعدد الألقاب في البطولات الكبرى (20).

وفاز "جوكو" الأحد على الإيطالي ماتيو بيريتيني التاسع، بعد أن عوض تأخره بمجموعة إلى فوز مثير 6-7 (4/7)، 6-4، 6-4، 6-3.

وبلقب ثالث تواليا في ويمبلدون، عادل الصربي الرقم القياسي لعدد القاب الـ"غراند سلام" المسجل باسم غريميه السويسري روجيه فيدرير والإسباني رافايل نادال.

وحرم جوكوفيتش منافسه من أن يصبح ثالث إيطالي فقط في التاريخ يتوج ببطولة كبرى، بعد نيكولا بييترانجيلي في رولان غاروس (1959 و1960) وأدريانو باناتا أيضا في باريس عام 1976.

وكان بيريتيني يخوض أول نهائي بطولة كبرى في مسيرته، علما أنه أول لاعب من بلاده يصل إلى نهائي ويمبلدون في التاريخ وإلى نهائي "غراند سلام" في فئة الفردي لدى الرجال منذ 45 عاما، فيما حقق جوكوفيتش لقبه العشرين في النهائي الكبير الثلاثين في مسيرته.

وبعد أن حقق ألقاب استراليا المفتوحة، رولان غاروس وويمبلدون في 2021، يجد الصربي نفسه على بعد لقب واحد في "فلاشينغ ميدوز" من أن يصبح ثالث لاعب يفوز بجميع الألقاب الكبرى في عام واحد، بعد الأستراليين رود لايفر (1962 و1969) والأميركي دون بادج (1938).

كما لا يزال الصربي (34 عاما) على الطريق الصحيح للتويج بالغراند سلام الذهبي، إضافة إلى الميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية في طوكيو.

ويواصل "جوكو" كتابة التاريخ بعد أن أصبح الشهر الماضي نتيجة تتويجه في رولان غاروس، أول لاعب في عصر الاحتراف يفوز بجميع الألقاب الكبرى مرتين على الأقل، والثالث في تاريخ الغراند سلام في عصرَي الهواة والاحتراف (اعتبارا من 1968) بعد الأستراليين لايفر (بين 1962 و1969) وروي إيمرسون (بين 1961 و1967).

وهذا اللقب رقم 85 لجوكوفيتش في مسيرته الاحترافية، حيث أصبح أول لاعب يكسر حاجز 150 مليون دولار أميركي في الجوائز المالية.

وجدد جوكوفيتش فوزه على بيريتيني للمرة الثالثة في ثالث مواجهة بينهما، بعد ربع نهائي رولان غاروس هذا العام ودور المجموعات من البطولة الختامية في 2019.