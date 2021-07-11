كيفية شحن جواهر فري فاير free fire والحصول على حزمة عجلة ريو

حدث جديد تُطلقه لعبة free fire يتطلب شحن جواهر فري فاير والحصول على الألماس والدايموند الوفيرة، من أجل المشاركة فيه بقوة والحصول على العناصر الأساسية المتاحة به، وهو حدث ريو الفنان الذي يبحث للدفاع عن النافس، مستخدمًا الأسلحة الجديدة مثل سلاح الرفراف، والذي سبق وتحدثنا عنه من قبل وعن أبرز الصفات التي يتمتع بها، والتي كان من أهمها الثبات أثناء القنص من مسافات بعيدة، كما تحدثنا أيضًا عن كيفية الاشتراك في حدث حرب الفضائيين وحرب الإبادة وعجلة الربيع.

طريقة شحن جواهر فري فاير

أما عن اكثر طريقة أكيدة لـ شحن جواهر فري فاير دون معاناة وبشكل مضمون 100%، يضمن وصول الألماس التي تحتاجها كاملة دون نقصان غلى حسابك، فيمكنكم الشحن من خلال موقع shop2game الرسمي على الإنترنت، وهو يتيح الحصول كمية وأعداد الجواهر المناسبة مقابل الخصم من رصيد بطاقتك الإلكترونية، التي ستقوم بتسجيل رقم معرف اللاعب أو رقم الـ id الخاص به في خانة المعرف، وفور اختيارك عدد الشحن والضغط على موافق، سيتم تلقائيًا ورود الكميات المختارة إلى حسابك، لكي تتمكن لاحقًا من الحصول على العناصر الأساسية للعبة.

الاشتراك في حدث ريو

وبعد أن انتهينا من كشف تفاصيل شحن جواهر فري فاير، وبعد الحصول على الجواهر اللازمة التي تريدها، يمكنك الآن استخدامها في المشاركة في حدث البطل القتالي ريو الرائع، والذي يملك وسائل قتالية متطورة في الدفاع عن النفس، حيث يمكنك تقمص شخصيته، وهنا ستكون على خطاه في بناء جسمه السليم القوي، ولكنك عليك الحذر من الاستخدام الخاطئ للمهام التي تقوم بتنفيذها، وتتميز تلم الشخصية بأنها أقوى المقاتلين المشاركين في الأحداث، مع العلم أنه يُطلق على الحدث الخاص بها حدث عجلة ريو الرائعة.

الحصول على آلاف الجواهر

جدير بالذكر أن يتم كل فترة طرح عدد من العروض المميزة للحصول على الجواهر من خلال الأحداث الاستثنائية مثل حدث عجلة الربيع الذي أتاح الحصول على 9999 جوهرة رائعة في خلال المشاركة والفوز وتخطي المستويات الأعلى من اللعبة، وهو ما يمكنك بكل سهولة من تحقيقه.