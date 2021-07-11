الرى السودانية: لن يهدأ لنا بال إلا بالوصول لاتفاق ملزم حول سد النهضة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسن أبو البشر نائب رئيس جهاز الموارد المائية فى وزارة الرى والموارد المائية السودانية أن وزارته لن يهدأ لها بال إلا بالوصول لاتفاق قانونى ملزم مع مصر وأثيوبيا حول سد النهضة، لجعل الموارد المائية تُدار بطريقة آمنة وسلسة.





وقال الدكتور حسن أبو البشر -فى فيديو بثته الصفحة الرسمية لوزارة الرى والموارد المائية السودانية على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك)- "إن الوزارة مهتمة بقضية الموارد المائية، وهى قضية لها بعد إقليمى ودولى، حيث تتأثر سلبا وإيجابا بالأجواء الإقليمية والمواقف السياسية للدول المختلفة". وأضاف أن الوزارة مهتمة جدا بقضية سد النهضة، فعلى الرغم من فوائده الممكنة، لكن يُمكن أن تنقلب إلى مساوئ كبيرة جدا دون الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم، موضحا أن وزارة الرى موقفها واضح إزاء تلك القضية. وأكد ضرورة الوصول إلى اتفاق قانونى ملزم بخصوص تشغيل وإدارة سد النهضة، لأنه بدونه ستنقلب الفوائد الممكنة إلى مخاوف حقيقية، وبالتالى ستؤثر تأثيرا كبيرا جدا على معظم القاطنين على شريط النيل فى السودان.

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