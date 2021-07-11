السودان.. والي البحر الأحمر يفرض الطوارئ الصحية

ويشدد تطبيق هذا الأمر على محلية بورتسودان ومحلية سواكن ومحلية حلايب. وبموجب هذا الأمر، سيجري إلزام جميع العاملين بالمؤسسات العامة والخاصة الولائية والاتحادية العاملة بالولاية والمتعاملين معها بالالتزام بالاشتراطات الصحية الكاملة، مع الاستمرار بتخفيض نسبة العاملين (50٪) بجميع المؤسسات الحكومية الاتحادية والولائية.

كما تقرر إغلاق الحدائق العامة والأندية والمقاهي وساحات الملاعب والاستاد والكورانيش وإلغاء ومنع المناسبات بالأحياء والصالات ومنع إقامة سراديق العزاء لمدة أسبوعين من تاريخ إصدار هذا الأمر.

وسيجري أيضا إغلاق كافة المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والجامعات والمعاهد، وجميع دور العبادة من مساجد وكنائس وزوايا ويتم فتحها بعد 14 يومآ من إصدار هذا الأمر على أن تلتزم بالاشتراطات الصحية.

وتقرر أيضا إغلاق أسواق الزيارة والسوق الرئيسي على أن يتم استثناء السوق الرئيسي من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهراً لمدة أسبوع ويمنع قيام الفريشة بصورة دائمة من تاريخ إصدار هذا الأمر.

كما تمنع حالة الطوارئ الصحية جميع الزيارات بالمستشفيات والمراكز الصحية العامة والخاصة واستثناء مرافق واحد لكل مريض ومنع دخول أماكن سحب العينات بالمستشفيات والمراكز الصحية لغير المريض مع التشديد بالالتزام بالإشتراطات الصحية.